Arnold Schwarzenegger und Dieter Zetsche Echte Kerle mit kernigen Sprüchen auf der Detroit Auto Show

Von red/dpa 15. Januar 2018 - 14:11 Uhr

Die Autoschau in Detroit ist das erste große Treffen der Branche im Jahr. Daimler-Vorstand Dieter Zetsche zeigte sich zum Auftakt mit Hollywood-Größe Arnold Schwarzenegger als echter Kerl mit Cowboyhut auf der Bühne.





Detroit - Auf der Detroit Auto Show gibt es nicht nur schicke Neuwagen zu sehen. Die Hersteller präsentieren die Autos auch gerne in einer groß inszenierten Show. Daimler-Chef Dieter Zetsche präsentierte im geschichtsträchtigen Detroiter Michigan Theater die neue Version der G-Klasse - den Geländewagen, den Daimler seit 1979 im österreichischen Graz von Magna Steyr fertigen lässt.

An seiner Seite: Arnold Schwarzenegger. Die beiden zeigten auf der Bühne was Männerfreundschaft bedeutet – gemeinsames Alkoholtrinken in Kombination mit kernigen Sprüchen.

Witze übers Facelifting

Zetsche verwies auf die in den USA zum geflügelten Wort gewordene Modellbezeichnung „G-Wagon“ und ließ Ex-Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, mit ihm für die Kameras posieren. Dieter Zetsche kündigte den Stargast und den Neuwagen mit warmen Worten an: „Die neue G-Klasse ist nicht die einzige lebende Legende, die wir heute Abend auf der Bühne begrüßen dürfen. Wir haben auch einen besonderen Gast bei uns, der perfekt zu diesem Auto passt. Beide wurden in Österreich geboren – und haben jetzt eine große Fangemeinde hier in den USA und auf der ganzen Welt. Beide sind starke Charaktere – sportlich und ein kantiges Design.“ Zetsche scherzte weiter, dass sowohl das Auto als auch Schwarzenegger ihn als den Mann aussehen lassen, der als einziger Zeit im Fitness-Studio nötig habe.

Schwarzenegger machte Witze übers Facelifting – ein sowohl in der Autoindustrie als in Hollywood gebräuchliches Verjüngungsverfahren. Er und Zetsche trugen zum Schluss Cowboyhüte für die Kameras.

