"Terminator" erhält Ehrendoktortitel in Berlin

1 Arnold Schwarzenegger präsentiert stolz seinen Doktortitel in Berlin. Foto: Sean Gallup/Getty Images Europe

Hollywoodstar und Umweltaktivist Arnold Schwarzenegger ist in Berlin mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet worden. Grünen-Politiker Robert Habeck hielt die Laudatio.











Link kopiert



Dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien und Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (77) ist in Berlin ein Ehrendoktortitel verliehen worden. Der "Terminator"-Star erschien persönlich zur Zeremonie am 17. September an der privaten Hochschule Hertie School. Die Laudatio hielt Grünen-Politiker und Vizekanzler Robert Habeck (55).