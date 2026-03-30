Arnold Schwarzenegger: Ehrendoktorwürde für Hollywoodstar

Arnold Schwarzenegger an der Ulster University in Belfast die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen. Vor 60 Jahren war der Hollywoodstar schon in der Stadt zu Gast.
Arnold Schwarzenegger (78) hat an der Ulster University in Belfast einen Ehrendoktortitel erhalten - für seine Verdienste um den öffentlichen Dienst, den Umweltschutz und die Künste. Der 78-jährige Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien zeigte sich bei der Verleihung sichtlich bewegt. Er sagte Sky News zufolge, es sei "unglaublich", dass er nun mit diesem Titel ausgezeichnet werde.