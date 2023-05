Der Mann, der 50-Euro-Scheine an Bettler verteilt

Armut in Stuttgart

1 Bettler in der Königstraße Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Ein unbekannter Mann verschenkt reihenweise 50-Euro-Scheine an Bettler in der Königstraße. So hat es eine Leserin erlebt. Eine schöne Geschichte. Und nicht die einzige.









Egon Erwin Kisch, der als „rasender Reporter“ bekannt geworden ist, hatte es nicht nötig, etwas zu erfinden, „sah und hörte ich doch überall so viel Unglaubhaftes, das dennoch Wahrheit war“. Wäre er dieser Tage über die Königstraße gegangen, was leider nur ein Gedankenexperiment sein kann, weil Egon Erwin Kisch seit 75 Jahren tot ist, dann hätte er Zeuge von so etwas unglaubhaftem Wahren werden können, das uns jetzt ein Leser schilderte.