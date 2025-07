Armut: In Bremen kann sich jeder Dritte keine Woche Urlaub leisten

1 Eine Woche am Strand - oder auch nur bei Freunden - ist für viele Menschen zu teuer. (Archivbild) Foto: Georg Wendt/dpa

In anderen Bundesländern ist es dagegen nur jeder Siebte. In einer besonders betroffenen Bevölkerungsgruppe ist es teils mehr als die Hälfte.











Wiesbaden - Ob sich Menschen eine Woche Urlaub leisten können, hängt auch vom Bundesland ab. In Bremen lebten vergangenes Jahr 34,2 Prozent in einem Haushalt, der das nach eigenen Angaben nicht kann, wie eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes zeigt. In Bayern, am anderen Ende der Skala, ist der Anteil mit 14,2 Prozent nicht einmal halb so hoch. Bundesweiter Durchschnitt sind 21 Prozent.