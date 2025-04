Arminia Bielefeld im DFB-Pokalfinale: X-Reaktionen: „Langsam glaube ich, dass es die Stadt wirklich gibt“

Milan Petrovic von den Stuttgarter Kickers Hoffenheim-Kenner, Wörle-Fan und Martin Hägele als Mentor

Es lief nicht alles glatt in der Karriere von Milan Petrovic – nun hat er sich einen Stammplatz in der Abwehr der Stuttgarter Kickers erkämpft. Was hält er von der neuen Dreierkette? Wie schätzt er die Chancen im Duell bei seinem Ex-Club TSG Hoffenheim II ein?