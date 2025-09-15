Armand Duplantis: Stabhochsprung-Star holt WM-Titel und nächsten Weltrekord

Der 25-Jährige dominiert den Wettbewerb nach Belieben – und krönt ihn mit seinem 14. Weltrekord.
Nächste Weltrekord-Show: Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis (Schweden) hat bei der Leichtathletik-WM seinen Titel-Hattrick perfekt gemacht – und seinen eigenen Weltrekord um einen Zentimeter auf 6,30 m verbessert. Der 25-Jährige dominierte den Wettbewerb nach Belieben, überquerte die 6,30 m unter dem Jubel der Fans in Tokio in seinem dritten Versuch und setzte damit seine beeindruckende Siegesserie fort. Es war zudem der erste Weltrekord bei den Titelkämpfen in Japan.