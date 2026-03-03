Wie gerade "Frankenstein" und "The Bride!", oder "Armageddon vs. "Deep Impact" und "Olympus Has Fallen" vs. "White House Down" - Immer wieder laufen innerhalb kürzester Zeit zwei thematisch verwandte Filme in den Kinos. Oft gibt es bei dieser Konstellation klare Gewinner und Verlierer.
Am 5. März 2026 startet "The Bride! - Es lebe die Braut" - eine freie Bearbeitung der Frankenstein-Saga mit Christian Bale (52). Nur wenige Monate nach "Frankenstein" von Guillermo del Toro mit Jacob Elordi (28) als künstlichem Menschen läuft also erneut eine Bearbeitung von Mary Shelleys Roman von 1818 in den Kinos. Thematisch verwandte Werke, die innerhalb kurzer Zeit anlaufen: Dieses Phänomen gibt es in der Filmgeschichte immer wieder. Zwillingsfilme wird es treffend genannt.