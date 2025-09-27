Arm in Arm beim New York Film Festival: Andrew Garfield und Julia Roberts: Sehr vertraut auf dem roten Teppich

Bei ihnen scheint die Chemie zu stimmen: Bei der Premiere von "After The Hunt" in New York liefen Andrew Garfield und Julia Roberts gut gelaunt und Arm in Arm über den roten Teppich. Im Anschluss sprach Garfield über eine Szene, die ihm mit Roberts aber besonders schwer fiel.
Julia Roberts (57) und Andrew Garfield (42) haben am Freitag mit ihrem Film "After The Hunt" das New York Film Festival 2025 in der Alice Tully Hall des Lincoln Centers eröffnet. Auf dem roten Teppich zeigten sich die Co-Stars sehr vertraut, liefen Arm in Arm und teilweise sogar Händchen haltend an den Fotografen vorbei und posierten lachend. Auf der Bühne schwärmte Roberts von dem Abend, an dem sie auch noch besondere familiäre Unterstützung erhielt.