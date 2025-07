Ariana Grande stellt klar: Sie hört nicht mit der Musik auf

Wird Ariana Grande (32) etwa der Musik den Rücken kehren? Diese Sorge vieler Fans machte Anfang der Woche die Runde, nachdem bekannt wurde, dass die Sängerin und Schauspielerin eine neue Rolle in einem Animationsfilm übernimmt. Die 32-Jährige sah sich offenbar gezwungen, öffentlich klarzustellen: Sie bleibt der Musik treu - nur eben zu ihren eigenen Bedingungen.

Zu einem Video, das sie auf der Bühne bei der Met Gala 2024 zeigt, schrieb Grande am Mittwoch auf Instagram: "Sehr albern von euch allen zu denken, dass ich plane, das Singen und die Musik aufzugeben, nur weil ich gerade viele Projekte am Laufen habe!!!" Musik sei und bleibe ihre Lebensader, stellt Grande klar. "Es muss einfach Platz für alles geben."

Die "Wicked"-Darstellerin, deren letztes Studioalbum "Eternal Sunshine" 2024 erschien, macht deutlich, dass sich ihre künstlerische Arbeit momentan im Wandel befinde - und das sehr bewusst. "Es sieht vielleicht nicht mehr so aus wie früher, aber ich bevorzuge, wie es sich jetzt in meinem Kopf anfühlt. Ich habe Spaß. Ich bin dankbar, inspiriert und voller Vorfreude", fährt sie fort. Sie finde aktuell eine neue Balance zwischen all ihren Herzensprojekten "und mache die Dinge auf meine Weise", so die Grammy-Preisträgerin.

Zur Freude ihrer Fans kündigte Grande zudem neue Pläne für Shows an: "Ich arbeite an einem Plan, im nächsten Jahr wieder für euch zu singen - auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Ich liebe euch." Grandes letzte Tournee liegt bereits mehrere Jahre zurück: Seit ihrer "Sweetener World Tour" hat sie keine große Konzertreihe mehr performt.

Schauspielkarriere läuft auf Hochtouren

Stattdessen läuft ihre Schauspielkarriere auf Hochtouren: Diese Woche wurde bestätigt, dass Ariana Grande in Jon M. Chus kommender Animationsverfilmung des Dr.-Seuss-Klassikers "Oh, the Places You'll Go!" als Synchronsprecherin zu hören sein wird. Darüber hinaus kehrt sie im November 2025 als Glinda im zweiten Teil von "Wicked" auf die Kinoleinwand zurück. Zudem soll sie gemeinsam mit Robert De Niro und Ben Stiller in einem vierten Teil von "Meine Braut, ihr Vater und ich" zu sehen sein.

Ariana Grande startete ihre Karriere als Schauspielerin in der Nickelodeon-Serie "Victorious", in der sie ab 2010 die Rolle der Cat Valentine spielte. Ihren internationalen Durchbruch als Sängerin feierte sie 2013 mit ihre Debütalbum "Yours Truly". Seitdem zählt sie mit Hits wie "Thank U, Next" zu den erfolgreichsten Popstars ihrer Generation.