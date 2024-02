Argyri Paraschaki-Schauer, Geschäftsführerin: „Wir brauchen einen Plan B“

1 Argyri Paraschaki-Schauer setzt sich schon lange für Integration ein. Foto: Sebastian Xanke

Argyri Paraschaki-Schauer hätte nie gedacht, dass sie und ihr Mann einmal über das Thema Auswanderung sprechen würden. Aber sollten Rechtsextreme an die Macht kommen, wäre das eine Option. Eine Stimme aus unserer Reihe „Zuhause ist hier“.











Link kopiert



Was ist unser Plan B? Wohin könnten wir gehen, sollten Rechtsextreme in Deutschland an die Macht kommen? Argyri Paraschaki-Schauer hätte nie gedacht, dass sie und ihr Mann solche Überlegungen anstellen würden. Sie ist Deutsche mit griechischem Migrationshintergrund, er Deutscher ohne Migrationshintergrund.