Argentinischer Fußballspieler Kleinflugzeug mit Emiliano Sala über dem Ärmelkanal vermisst

Von red/ap 22. Januar 2019 - 14:47 Uhr

Der 28-jährige Stürmer Sala spielte für Nantes und unterschrieb am Freitag einen Vertrag beim walisischen Premier-League-Verein Cardiff. Foto: AP

Am Dienstag ist vor der Kanalinsel Guernsey ein Kleinflugzeug vermisst worden. Einer der Insassen war der argentinische Fußballspieler Emiliano Sala. Der 28-jährige unterschrieb erst am Freitag einen Vertrag beim walisischen Premier-League-Verein Cardiff.

Paris - Vor der Kanalinsel Guernsey ist am Dienstag ein Kleinflugzeug vermisst worden. Einer der Insassen war nach Angaben der französischen Zivilluftfahrtbehörde der argentinische Fußballspieler Emiliano Sala. Nach Angaben der Polizei auf Guernsey war das Flugzeug am Montagabend in Nantes gestartet und mit zwei Personen an Bord auf dem Weg nach Wales. Über dem Ärmelkanal verschwand es vom Radar. Nachdem es nicht gelang, den Kontakt wieder herzustellen, wurde die Küstenwache alarmiert.

In der Nacht wurde die Suche wegen Sturms und rauer See unterbrochen und am Dienstag wieder aufgenommen. Die französischen und britischen Schifffahrtsbehörden suchten im Ärmelkanal nach der Maschine, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Bislang seien mehr als 2600 Quadratkilometer abgesucht worden, von der Maschine des Typs Piper PA-46 fehle aber jede Spur. An der Suche seien fünf Flugzeuge und zwei Schiffe beteiligt. Angesichts der Kälte rechne er nicht damit, dass noch jemand am Leben sei, sagte der Chef der Luftsuche auf den Kanalinseln, John Fitzgerald, der Nachrichtenagentur AP.

Der 28-jährige Stürmer Sala spielte für Nantes und unterschrieb am Freitag einen Vertrag beim walisischen Premier-League-Verein Cardiff. Die Ablöse betrug 15 Millionen Pfund (17 Millionen Euro). Nantes verschob die für Mittwoch angesetzte Pokalpartie gegen Entente Sannois auf Sonntag.