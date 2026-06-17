Lionel Messi wird während dieser WM 39 Jahre alt. Ob er bei der sechsten Teilnahme nochmal liefern kann? Die Antwort gibt er zum Auftakt auf beeindruckende Art und Weise.
Kansas City - Lionel Messi schüttelte den Kopf, als könne er den perfekten Start in seine sechste Fußball-WM selbst nicht glauben. Dreierpack gegen Algerien, ein souveräner 3:0-Auftaktsieg und zudem nun gleichauf mit Miroslav Klose WM-Rekordtorschütze mit insgesamt 16 Toren - Messi lieferte in Kansas City eine unvergleichliche Show.