Bei „Are You The One – Realitystars in Love“ versuchen mehr oder weniger bekannte TV-Sternchen ihr Perfect Match zu finden. Wann es mit der dritten Staffel losgeht, ist nun bekannt.

Startdatum steht fest: Mitte August geht es los

Die dritte Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love“ startet am Donnerstag, den 17.08.2023 mit den ersten beiden Folgen. Im Wochentakt werden dann immer Doppelfolgen zum Streamen verfügbar sein. Insgesamt gibt es 22 Folgen:

Folgen 1 und 2: 17.08.2023

Folgen 3 und 4: 24.08.2023

Folgen 5 und 6: 31.08.2023

Folgen 7 und 8: 08.09.2023

Folgen 9 und 10: 14.09.2023

Folgen 11 und 12: 21.09.2023

Folgen 13 und 14: 28.09.2023

Folgen 15 und 16: 05.10.2023

Folgen 17 und 18: 12.10.2023

Folgen 19 und 20: 19.10.2023

Folgen 21 und 22: 26.10.2023

Folge 22 wird dann eine Wiedersehensshow sein.

Wo wird „Are You The One – Realitystars in Love“ ausgestrahlt?

Ebenso wie die vorherigen Staffeln, wird Staffel drei auf RTL+ erscheinen. Dass die Folgen auch im TV gezeigt werden, ist eher unwahrscheinlich.

Die Kandidaten von „Are You The One – Realitystars in Love“ 2023

Die Kandidaten wurden noch nicht offiziell bekannt gegeben. Insgesamt kann man sich auf 20 Realitystars freuen.

Neuer Drehort für AYTO: Tschüss Griechenland

Alle bisherigen Staffeln wurden in Griechenland gedreht. Erstmals flogen alle Beteiligten diesmal nach Thailand, genauer gesagt auf die Insel Koh Samui.

Die Moderatorin: Sophia Thomalla

An der Moderation hat sich nichts geändert. Alle bisherigen Staffeln von „Are You The One – Realitystars in Love“ wurden ebenfalls von Sophia Thomalla moderiert. Die 33-Jährige ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.