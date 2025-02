Anfang Februar startet die 6. Staffel von „Are You The One?“. Diese Kandidaten wollen ihr Perfect Match finden.

Am 4. Februar 2025 startet die 6. Staffel von „Are You The One?“. Sophia Thomalla führt auch dieses Mal wieder durch die Show und versucht, die Kandidaten auf dem Weg zu 200.000 Euro aus der Reserve zu locken.

Diese 21 Kandidaten suchen ihr Perfect Match bei AYTO (Staffel 6)

Anna aus Köln (24 Jahre alt):

Die Studentin ist seit 2 Jahren Single und arbeitet nebenbei als Model. Zu ihren Hobbies zählt das Hip-Hop-Tanzen. Anna ist sehr emotional und lässt sich schwer von ihrer Meinung abbringen. Bei AYTO sucht sie die große Liebe.

Bild: RTL / Frank Beer

Camelia aus München (29 Jahre alt):

Die Influencerin ist seit Oktober 2023 Single und bekannt aus Formaten wie „Ready? Fresh? Date!“ und „Hausparty X“. Sie beschreibt sich als extrovertiert, offen und ehrlich, zeigt jedoch auch ihre entschlossene Seite, wenn sie sich schlecht behandelt fühlt. Sport ist ein wichtiger Teil ihres Lebens, darunter Boxen, Muay Thai und Armbrustschießen. Camelia sucht einen Mann, der ihr seine Hingabe beweist und sie erobern kann. Frauen sehen sie oft als Konkurrenz.

Bild: RTL / Frank Beer

Chiara aus Neuss (24 Jahre alt):

Die Immobilienkauffrau ist seit März 2023 Single und führt mit ihrer Mutter eine Second-Hand-Boutique. Chiara beschreibt sich als gutmütig und loyal, wird jedoch oft von Partnern und Freunden ausgenutzt. Sie steht auf große, tätowierte und sportliche Männer. Bei „Are You The One?“ sucht sie ein Abenteuer, möchte Spaß haben, flirten und den Gewinn mit nach Hause nehmen.

Bild: RTL / Frank Beer

Deisy aus Düsseldorf (26 Jahre alt):

Die Friseurin ist seit Juni 2022 Single und hatte zuvor eine über zehnjährige Beziehung. Deisy beschreibt sich als empathisch und kommunikativ, wird aber oft wegen ihres Auftretens missverstanden. Sie trägt ihr Herz auf der Zunge, hält an ihrer Meinung fest und flirtet auch mit Männern, die sie nicht ansprechend findet. Sie steht auf sogenannte "Red Flags" und sieht sich selbst als eine. Bei „Are You The One?“ möchte sie neue Kontakte knüpfen, feiern und Spaß haben.

Bild: RTL / Frank Beer

Ina aus Bielefeld (30 Jahre alt):

Die selbstständige Tattoo- und Make-up-Artistin hat sich aus Leidenschaft für die Beautybranche ein eigenes Studio aufgebaut, nachdem sie Büroarbeit zu monoton fand. Ina ist extrovertiert und kontaktfreudig, zeigt jedoch selten ihre Emotionen. Sie legt großen Wert auf Freiraum in einer Beziehung und erwartet, dass ein Mann sich um sie bemüht – Humor und tiefgründige Gespräche sind für sie der Schlüssel.

Bild: RTL / Frank Beer

Joanna aus Stuttgart (26 Jahre alt):

Die Store Managerin ist seit zwei Jahren Single und strahlt großes Selbstbewusstsein aus. Sie erwartet von einem Partner, dass er sie wie eine Prinzessin behandelt und alles für sie tut. Joanna hat eine temperamentvolle Art, die in Streitigkeiten auch mal laut und impulsiv werden kann. Sie scheut sich nicht davor, sich einen Mann zu schnappen, auch wenn er bereits mit einer anderen Kandidatin flirtet. Ihr Traummann sollte äußerlich "rau" wirken, aber dennoch freundlich zu ihr sein.

Bild: RTL / Frank Beer

Nadja aus Stuttgart (25 Jahre alt):

Die Studentin und DJane ist seit drei Jahren Single und bereit für eine feste Beziehung. Als Partygirl liebt sie es, zu feiern und tanzen zu gehen. Eifersucht ist für Nadja ein absolutes No-Go, da sie viele männliche Freunde hat und im Nachtleben oft von Männern umgeben ist. Sie träumt von einer "Bonnie & Clyde"-Liebesgeschichte mit gegenseitiger Unterstützung und Zusammenhalt. Gleichzeitig ist sie offen für Abenteuer und will in der Villa für Action sorgen.

Bild: RTL / Frank Beer

Nasti aus Kiel (27 Jahre alt):

Die Amtsassistentin ist seit zwei Jahren Single und hat hohe Erwartungen an ihren Traummann, obwohl sie diese bereits heruntergeschraubt hat. Sie träumt davon, in fünf Jahren verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Ihre längste Beziehung dauerte sieben Jahre, doch Nasti glaubt, bisher oft toxische Männer angezogen zu haben. Schüchterne Männer kommen für sie nicht infrage – sie erwartet, dass ein Mann den ersten Schritt macht. Männliche Freunde hat sie nicht, da diese sich ihrer Erfahrung nach immer in sie verlieben. Als Unterstützerin für andere Frauen teilt sie gerne Tipps und macht Komplimente.

Bild: RTL / Frank Beer

Selina aus Nürnberg (23 Jahre alt):

Die Bürokauffrau ist seit anderthalb Jahren Single und sucht nach einem Mann, der mit ihrem starken Charakter mithalten kann. Selina liebt es, Dinge anders zu machen, und ist bekannt für ihre direkte und temperamentvolle Art – Konflikte scheut sie nicht. Obwohl sie toxische Männer eigentlich meidet, fühlt sie sich von ihnen trotzdem angezogen. Flirten bedeutet für Selina Spaß und Spannung: Gegenseitiges Necken und intensive Blicke gehören für sie dazu. In der Villa wünscht sie sich Abenteuer und neue Impulse, um ihrer schnell aufkommenden Langeweile entgegenzuwirken.

Bild: RTL / Frank Beer

Sophia aus Siegen (23 Jahre alt):

Die Abbuchungsmanagerin ist seit 2021 Single und genießt ihre Unabhängigkeit nach einer sechsjährigen Beziehung. Sophia hat hohe Ansprüche an ihren Traummann und eine klare Vorstellung davon, was sie nicht möchte – ein Bart oder bunte Haare sind für sie absolute Tabus. Da sie zwei Katzen und ein Pferd hat, sollte ihr zukünftiger Partner tierlieb sein und die Aufmerksamkeit teilen können. Sophia lässt sich nicht abschrecken, wenn ein Mann schon Interesse an einer anderen Frau zeigt, und will bei „Are You The One?“ jede Chance nutzen, ihren Match zu finden.

Bild: RTL / Frank Beer

Tori aus Bierutów, Polen (24 Jahre alt):

Die Content Creatorin und ehemalige Teilnehmerin von Hotel Paradise Polen liebt es, die Welt zu bereisen und neue Herausforderungen anzunehmen. Sie beschreibt sich als mutige und kommunikative Persönlichkeit, die peinliche Stille nicht ausstehen kann. Ihr Freundeskreis besteht überwiegend aus Männern, da sie von Frauen oft als Konkurrenz wahrgenommen wird. Nach einer toxischen Beziehung steht sie einer neuen Liebe zwar vorsichtig, aber offen gegenüber. Ihr Traummann sollte Humor haben und ihre Leidenschaft fürs Reisen teilen – ein Leben auf Bali könnte sie sich gut vorstellen. Bei „Are You The One?“ freut sie sich auf spannende Flirts und tiefgründige Gespräche.

Bild: RTL / Frank Beer

Danish aus Garbsen (27 Jahre alt):

Der selbstbewusste Sales Manager gibt offen zu, von seinen Qualitäten überzeugt zu sein und behauptet, noch nie einen Korb bekommen zu haben. Konkurrenz sieht er gelassen, auch wenn er bei Bedarf „eklig“ werden kann. Danish möchte bei AYTO viele Frauen kennenlernen, legt aber Wert darauf, dass sein Perfect Match nur Augen für ihn hat. Frauen, die mit anderen Männern knutschen oder im Boom Boom Room waren, kommen für ihn nicht infrage. Sein Typ: natürliche Frauen mit einem süßen Gesicht und einer guten Portion Humor.

Bild: RTL / Frank Beer

Dino aus München (29 Jahre alt):

Der selbstständige Münchner lebt einen spontanen und flexiblen Lebensstil, den er nicht gegen einen geregelten Alltag eintauschen möchte. Nach einer fünfjährigen Beziehung genießt Dino seit einem Jahr die Freiheit des Single-Lebens. Mit seiner entspannten und positiven Art hat er bei Frauen gute Karten. Während er sich bei „Are You The One?“ auf Partys und interessante Begegnungen freut, spielt der Gewinn für ihn keine große Rolle. Optik ist für Dino zwar nicht unwichtig, aber mit der Zeit hat er gelernt, andere Werte mehr zu schätzen.

Bild: RTL / Frank Beer

Dion aus Pfungstadt (25 Jahre alt):

Der Großhandelskaufmann legt großen Wert auf sein Aussehen, einen gesunden Lebensstil und genügend Zeit für sich selbst. Bei Frauen bevorzugt Dion eine Mischung aus Eleganz und Lockerheit – eine „Prinzessin und Homie“ in einer Person. Sein Typ sind kurvige Frauen, idealerweise mit osteuropäischen Wurzeln. Ein gemeinsamer Musikgeschmack ist ihm besonders wichtig: Wer nichts mit RnB oder HipHop anfangen kann, hat bei ihm keine Chance. Obwohl Dion charmant sein kann, gibt er zu, in Streitigkeiten manchmal toxisch zu reagieren und Dinge zu sagen, die er später bereut.

Bild: RTL / Frank Beer

Enes aus Hamburg (23 Jahre alt):

Der BWL-Student liebt Abwechslung und führt ein aufregendes Dating-Leben, bei dem er häufig zwei Frauen pro Woche trifft. Für Enes steht der Reiz des Eroberns im Vordergrund, verliert jedoch schnell das Interesse, wenn Routine einkehrt. Er bevorzugt Frauen mit auffälligem Style – entweder „Barbies“ oder Girls mit Goth-Look, Tattoos inklusive. Oberflächliche Beziehungen sind für ihn der Normalfall, und er sieht sich als Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sobald er einen Raum betritt. Bei AYTO sucht er keine Gewohnheit, sondern spannende Begegnungen – dreckige Air Force oder Klarna-Schulden sind für ihn absolute NoGos.

Bild: RTL / Frank Beer

Josh aus Monaco (28 Jahre alt):

Der Influencer und Musiker mit deutschen und britischen Wurzeln lebt in Monaco, wo ihm das Leben jedoch schnell langweilig wird. Stattdessen zieht es ihn für Partys nach Marokko oder Dubai. Obwohl Josh sich schnell verliebt, hatte er noch nie eine feste Beziehung. Er bevorzugt natürliche Frauen, die Englisch sprechen, und findet deutsche Frauen besonders attraktiv. Tattoos, Rauchen oder unnatürliches Aussehen sind für ihn ein klares NoGo. Bei „Are You The One?“ sucht er vor allem Spaß und interessante Begegnungen – was daraus wird, lässt er offen.

Bild: RTL / Frank Beer

Joshua aus Aachen (24 Jahre alt):

Der Student und Teilzeit-Kellner in einer Bar genießt die Aufmerksamkeit, die er von Frauen erhält. Joshua sieht sich selbst als absoluten Star und behauptet, die Frauenwelt durchschaut zu haben. Seine Traumfrau bleibt seine Mutter – bisher konnte keine seiner Ex-Freundinnen mit ihr mithalten. In der Vergangenheit nahm er es mit der Treue nicht so genau, was er auf seine „Unreife“ zurückführt. Bei „Are You The One?“ will Joshua zunächst mehrere Optionen offenhalten, hofft aber, am Ende vielleicht doch eine Frau für eine langfristige Beziehung zu finden.

Bild: RTL / Frank Beer

Kaan aus Hürth (29 Jahre alt):

Der Barkeeper und ehemalige „Love Island“-Kandidat ist ein selbstbewusster Charmeur, der keine Angst vor Konkurrenz hat. Durch seinen Job weiß er genau, wie er Frauen um den Finger wickeln kann. Nach vier Jahren als Single sehnt er sich nun nach der „wahren Liebe“. Für Kaan zählt der Charakter mehr als das Aussehen, und er fühlt sich besonders zu humorvollen Frauen hingezogen, die viel lachen. In der Vergangenheit erlebte er jedoch sowohl Untreue als auch eigene Fehltritte in Beziehungen. Bei „Are You The One?“ will er Dramen vermeiden und sich als Teamplayer beweisen, der gemeinsame Entscheidungen schätzt.

Bild: RTL / Frank Beer

Levin aus Karlsruhe (25 Jahre alt):

Der Physiotherapeut nutzt seine „magischen Hände“ nicht nur für die Arbeit, sondern auch, um bei Frauen Eindruck zu hinterlassen. In der Vergangenheit scheiterten seine Beziehungen oft an seinem egoistischen Verhalten, weshalb er nun auf der Suche nach einer Partnerin ist, die ihm genug Freiraum lässt. Sehr anhängliche Frauen sind für Levin ein klares No-Go. Sein Typ ist groß, sportlich und hat braune Haare mit blonden Strähnen. Trotz seiner entspannten Art gibt es für ihn kein Zurück, wenn jemand sein Vertrauen missbraucht.

Bild: RTL / Frank Beer

Sinan aus Berlin (30 Jahre alt):

Der Sales Manager und gelernte Modeberater beschreibt sich trotz seiner starken und souveränen Ausstrahlung als einfühlsam und emotional. Beim Flirten setzt Sinan auf subtilen Humor und charmante Komplimente, anstatt auf plumpe Anmachsprüche. Seine Traumfrau sollte herzlich und familienorientiert sein, da er bereit ist, sich auf die große Liebe einzulassen. Frauen mit zu viel Make-up oder gemachten Lippen entsprechen jedoch nicht seinem Geschmack.

Bild: RTL / Frank Beer

Tano aus Siegen (23 Jahre alt):

Der Maschinenführer sieht sich selbst als charismatischen Sonnenschein, der Frauen mit seiner Ausstrahlung schnell für sich gewinnt – nur der Funke ist bei ihm bisher nicht übergesprungen. Bei „Are You The One?“ steht für Tano der Spaß im Vordergrund, nicht die Suche nach der großen Liebe. Er will seine Reichweite erweitern und die Perfect Matches finden. Seine ideale Beziehung wäre locker und humorvoll, ähnlich wie die Freundschaft mit seinen Jungs.

Bild: RTL / Frank Beer

Wann startet die 6. Staffel von „Are You The One?“

Los geht es mit den ersten beiden Folgen am Dienstag, den 4. Februar 2025. Alle Infos zu den Sendeterminen lesen Sie hier: Are You The One? (Staffel 6): Start, Sendetermine & Co.

Wo kann man „Are You The One?“ schauen?

Die Staffeln 1 bis 5 sowie die 6. Staffel sind mit einem Abonnement auf RTL+ verfügbar. Auch die Folgen von „Are You The One? – Realitystars in Love“ können dort gestreamt werden.