Are You The One - Realitystars in Love: Weniger Instagram, mehr Business: Die Verwandlung von Sophia Thomalla

Optisch setzt Sophia Thomalla weiterhin auf ihre langen Beine, die gewellten Haare und sexy Looks. Doch privat und beruflich hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan bei der Moderatorin.

Schon seit 2021 führt Sophia Thomalla (35) durch die Datingshow "Are You The One?". Ab dem 13. August suchen wieder 22 Singles in der fünften Staffel der Promi-Ausgabe "Are You The One - Realitystars in Love" auf RTL+ nach ihrem Perfect Match. Auch wenn sich Thomalla erneut gewohnt sexy in engen Minikleidern zeigt - über die Jahre scheint sie einen Imagewandel vollzogen zu haben.

Sophia Thomalla: "Ich liebe meinen Job"

Früher beherrschte die Tochter von Simone Thomalla (60) laut, trashig und dank turbulenter Beziehungsgeschichten oft die Schlagzeilen. Seit einiger Zeit ist es jedoch wesentlich ruhiger um sie geworden. Auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie sich früher gerne in viele Debatten einmischte, postet sie nur noch sporadisch. Auch auf den roten Teppichen macht sie sich zusehends rarer, und während sie früher in den unterschiedlichsten Fernsehformaten von "Dance Dance Dance" bis "Wok-WM" quasi dauerpräsent war, sieht man sie inzwischen seltener auf dem Bildschirm.

Das Jahr 2021 scheint fast eine Art Wendepunkt für Sophia Thomalla zu markieren - beruflich und privat. Damals übernahm sie das in der ersten Staffel von Jan Köppen (42) moderierte "Are You The One?". Seither ist sie das Gesicht der Show und vor allem in dieser Rolle öffentlich präsent. Neben der regulären Ausgabe führt sie auch durch die VIP-Version "Are You The One - Reality Stars in Love."

Im Mai und Juni 2025 war sie wieder mit den Dreharbeiten auf der thailändischen Insel Koh Samui beschäftigt, wie sie via Instagram verriet. "100 Matching nights, über 2.000 Gespräche und unzählige Erinnerungen. Ich liebe meinen Job", bekundete die "Let's Dance"-Siegerin von 2010.

Sophia Thomalla ist erfolgreiche Investorin

Neben dem TV hat sich Thomalla längst ein zweites Standbein als Unternehmerin geschaffen. Im November 2019 wurde sie Gesellschafterin des Online-Logistikers Schüttflix, zudem bringt sie mit Hardkorn eigenen Korn auf den Markt. Der Spagat zwischen Trash und Seriosität war Ende Dezember 2024 sogar dem "Spiegel" ein längeres Porträt wert, nachdem ein Redakteur sie ein Jahr lange begleitet hatte.

Sophia Thomallas schlagzeilenträchtiges Liebesleben

Auch in Sachen Privatleben lässt es Sophia Thomalla seit 2021 ruhiger angehen. Im Oktober des Jahres machte sie ihre Beziehung mit Tennis-Profi Alexander Zverev (28) öffentlich. Zwei Monate später hatten die beiden bei "Ein Herz für Kinder" ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar. Seitdem drückte sie ihm schon bei etlichen Turnieren rund um den Globus im Publikum die Daumen.

Zuvor hatte die 35-Jährige mit einer illustren Partnerauswahl für Aufsehen gesorgt. Von 2011 bis 2015 war sie mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann (62) zusammen. 2016 sorgte die Blitz-Hochzeit mit dem norwegischen Rocker Andy LaPlegua (49) für Schlagzeilen - die Ehe hielt nur wenige Monate. Danach war sie mit dem Ex-Mann von Gwen Stefani (55), Musiker Gavin Rossdale (59), liiert, wie er im Herbst 2017 in der britischen Talkshow "Loose Women" bestätigte. Ab Anfang 2019 bis Herbst 2021 war Fußball-Profi Loris Karius (32) der Mann an Thomallas Seite.