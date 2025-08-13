Are You The One - Realitystars in Love: Weniger Instagram, mehr Business: Die Verwandlung von Sophia Thomalla

Optisch setzt Sophia Thomalla weiterhin auf ihre langen Beine, die gewellten Haare und sexy Looks. Doch privat und beruflich hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan bei der Moderatorin.
Schon seit 2021 führt Sophia Thomalla (35) durch die Datingshow "Are You The One?". Ab dem 13. August suchen wieder 22 Singles in der fünften Staffel der Promi-Ausgabe "Are You The One - Realitystars in Love" auf RTL+ nach ihrem Perfect Match. Auch wenn sich Thomalla erneut gewohnt sexy in engen Minikleidern zeigt - über die Jahre scheint sie einen Imagewandel vollzogen zu haben.