„Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025: Wann ist das Wiedersehen?

Nach dem Finale ist vor der Reunion. Wann das Wiedersehen der 5. Staffel von „Are You The One? – Realitystars in Love“ ausgestrahlt wird, lesen Sie im Artikel.
Am Mittwoch entscheidet die letzte Matching Night der 5. Staffel „Are You The One? – Realitystars in Love“, ob wirklich alle Perfect Matches stehen. In dieser Staffel ging es nicht nur ums Pärchenpuzzeln: Neben der Suche nach den Perfect Matches sorgte ganz viel Drama für reichlich Zündstoff. Beim großen Wiedersehen erfahren wir endlich, was Sache ist.