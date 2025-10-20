„Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025: Wann ist das Wiedersehen?

Nach dem Finale ist vor der Reunion. Wann das Wiedersehen der 5. Staffel von „Are You The One? – Realitystars in Love“ ausgestrahlt wird, lesen Sie im Artikel.

Am Mittwoch entscheidet die letzte Matching Night der 5. Staffel „Are You The One? – Realitystars in Love“, ob wirklich alle Perfect Matches stehen. In dieser Staffel ging es nicht nur ums Pärchenpuzzeln: Neben der Suche nach den Perfect Matches sorgte ganz viel Drama für reichlich Zündstoff. Beim großen Wiedersehen erfahren wir endlich, was Sache ist.

„Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025: Alle Infos zum Wiedersehen Nach dem Finale am Mittwoch, 22. Oktober 2025, müssen sich die Zuschauer noch gedulden: Genau eine Woche später, am 29. Oktober 2025, folgt das große Wiedersehen auf RTL+. Offene Fragen kommen auf den Tisch, Sophia führt durch und erklärt, was nach der Show passiert ist.

Wo kann man „Are You The One? – Realitystars in Love““ schauen?

Alle 5 Staffeln von „Are You The One? – Realitystars in Love““ finden Sie beim Streaming-Anbieter RTL+.

Worum geht es bei „Are You The One? – Realitystars in Love“

„Are You The One? – Realitystars in Love“ ist ein Dating-Experiment mit bekannten Reality-Gesichtern. Die Kandidaten leben zusammen, gehen auf Dates und versuchen mit Strategie und Bauchgefühl herauszufinden, wer für wen das „Perfect Match“ ist. Regelmäßige Matching Nights zeigen, wie viele Paare korrekt sind – verraten aber nicht, welche; Einzelchecks bringen zusätzliche Gewissheit und sorgen für Reibung. Zwischen Taktik, Eifersucht und Allianzen wächst der Druck bis zum Finale: Nur wenn alle Paare richtig zugeordnet sind, gewinnt die Gruppe das Preisgeld. Gastgeberin ist Sophia Thomalla, die durch die Staffel führt und beim Wiedersehen die offenen Punkte sortiert.