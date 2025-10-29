„Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025: So war das Wiedersehen

Drama, Emotionen und Gefühle. Wie es nach der Show zwischen den Kandidaten der 5. Staffel von „Are You The One? – Realitystars in Love“ weiterging, lesen Sie im Artikel.

Beim großen Wiedersehen von „Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025 treffen die Kandidaten der 5. Staffel noch einmal aufeinander. Doch nicht alle Begegnungen verlaufen harmonisch. Moderatorin Sophia Thomalla blickt mit den Realitystars auf ihre Zeit in der Villa zurück, auf echte Gefühle, falsche Matches und jede Menge Drama.

„AYTO – Realitystars in Love“ 2025: So war das Wiedersehen Fünf Realitystars fehlen beim Wiedersehen

Beim großen Wiedersehen von „Are You The One? – Realitystars in Love“ fehlen einige bekannte Gesichter: Jimi war zu diesem Zeitpunkt bei „Promi Big Brother“ und konnte deshalb nicht teilnehmen. Auch Viki und Lennert mussten krankheitsbedingt passen. Sandra und Kevin waren ebenfalls nicht vor Ort.

Elli & Xander

Als erstes Match verließen Xander und Elli die Villa. Nach ihrem Auszug hat sich Elli vor dem Abflug nicht mehr von Xander verabschiedet. Damit war die Sache für Xander auch erledigt, denn er läuft nach eigener Aussage niemandem hinterher.

Ariel & Hati

Die Schlammschlacht zwischen Ariel und Hati geht in die nächste Runde. Beim Wiedersehen geraten die beiden aneinander, lassen sich gegenseitig kaum ausreden. Ariel wirft Hati vor, nur mit jemandem in den Boom-Boom-Room gewollt zu haben, aber niemand habe mit ihr gehen wollen. Hati kontert mit der Bemerkung, Ariel sei ein „Pick-me-Girl“. Ein Vorwurf, den sie bereits während der Show geäußert hatte. Ariel wiederum nennt Hati peinlich. Zusätzlich provoziert Hati mit der Aussage, nur wenige Frauen aus dem Cast hätten überhaupt etwas erreicht. Es wird schnell klar: Diese beiden werden in diesem Leben keine Freundinnen mehr.

Beverly & Jimi

Beverly suchte nach der Show das Gespräch mit Jimi, um herauszufinden, warum er sich bei der Matchbox-Entscheidung gegen sie gestellt hatte. Doch wie sie bei der Reunion berichtet, hat er sich nie bei ihr zurückgemeldet.

Kevin zwischen Sandra Janina, Ariel und Viki

Sanadra Janina, Viki und Ariel – Kevin hatte während der Show alle Hände voll zu tun. Besonders Ariel und Viki buhlten intensiv um seine Aufmerksamkeit, was für reichlich Spannungen sorgte. Beim großen Wiedersehen rechnete Ariel ab und warf Viki vor, ihr mitten ins Gesicht gelogen zu haben. Auch Sidar meldete sich zu Wort: Aus Loyalität zu Ariel habe er Viki aussortiert, stellte aber klar, dass auch sie ihn belogen habe – für ihn sei das Kapitel damit abgeschlossen.

Was lief nach AYTO zwischen Ariel und Leandro?

Nach dem Dreh wurde Ariel mit Leandro gesichtet. Ariel erzählt, dass es nach dem Finale von „AYTO“ zunächst mit Kevin weiterging, doch auch abseits der Kameras sei es ein ständiges Hin und Her gewesen. Eigentlich planten die beiden, gemeinsam nach Ibiza zu fliegen, doch kurz vor dem Abflug sagte Kevin überraschend ab. Ariel flog stattdessen nach Mallorca, wo sie auf Leandro traf. Beide betonen jedoch, dass es lediglich zu einem Kuss kam, danach habe sich Ariel wieder Kevin zugewandt.

Henna & Leandro und der Konflikt mit Ariel & Kevin

Henna und Leandro verbrachten zunächst Zeit miteinander, doch das Vertrauen hielt nicht lange: Henna erwischte ihn beim Flirten mit anderen und revanchierte sich prompt, indem sie selbst fremdflirtete. Kurz darauf traf sie sich mit Kevin, mit dem sie fünf Tage verbrachte. Ariel wiederum erzählt, dass Kevin zu ihr unterwegs gewesen sei, als das passierte – samt Teddybär mit „Ich liebe dich“-Aufschrift. Er sei jedoch an der Schweizer Grenze hängen geblieben. Der Teddy war ursprünglich für Ariel gedacht. Sie kritisiert Hennas Verhalten, da Henna genau gewusst habe, wie es zwischen ihr und Kevin stand. Henna hingegen sieht keinen Fehler: Sie habe Ariel nicht hintergangen – sie seien keine Freundinnen gewesen, sondern hätten sich lediglich ausgetauscht.

Nelly & Calvin Not

Nelly und Calvin Not: Eine Geschichte voller Widersprüche. Nelly und Calvin hatten sich nach der Show kennengelernt, doch laut Calvin wurde ihm klar, dass er ihr nicht gerecht werden könne – deshalb habe er sich gegen eine Beziehung entschieden. Nelly widerspricht entschieden: Er habe ihr Blumen mitgebracht, ihr vorgeschlagen, nach seinem Bali-Trip zusammenzuziehen, und sich sogar ein „N“ tätowieren lassen. Für sie war das mehr als nur ein Flirt – sie war verliebt. Sophia geht dazwischen und meint, Calvin suche nur eine Ausrede. Der Satz, er werde Nelly nicht gerecht, sei ein Vorwand. Calvin entgegnet, dass er zwar Gefühle hatte, aber nicht genug, um eine Beziehung zu beginnen. Nelly ist fassungslos, zumal sie sicher ist, dass Calvin auf Bali mit anderen Frauen etwas hatte. Calvin bestreitet das vehement und die Diskussion endet im Chaos.

Calvin Blond & Joanna

Calvin erzählt, dass die beiden nach der Show zunächst eine gemeinsame Nacht im Hotel verbrachten und Joanna ihn in Aachen besuchte. Auch seine Familie lernte sie später kennen. Die Zeichen standen auf Neuanfang, doch schon bald bröckelte die rosarote Brille. Erste Spannungen machten sich bemerkbar. Als Calvin Joanna später erneut besuchte, sei laut seiner Aussage „der Vibe weg“ gewesen – es kam zum Streit, danach zum Bruch. Ein geplantes klärendes Gespräch einige Wochen später fand nie statt. Stattdessen stellte Calvin ein Ultimatum: entweder ein gemeinsamer Weg oder gar keiner.

Joanna erzählt, dass sie sich zunehmend als Selbstverständlichkeit fühlte und klein geredet wurde. Nach vielen Streitigkeiten zog sich Joanna zurück, denn für sie passte es nicht mehr. Obwohl Calvin ihr später noch schrieb, dass er sie liebe, war für Joanna der Zug abgefahren – vor allem, als sie erfuhr, dass Calvin etwas mit Nelly hatte. Zudem, so Joanna, soll Calvin auch seiner Ex geschrieben haben. Während Calvin betont, dass er aktuell Single sei und immer noch Interesse an Joanna habe, sieht sie das anders: Für sie ist ein Comeback ausgeschlossen. Zu viele Lügen seien inzwischen ans Licht gekommen.

Olli & Antonia

Olli wird beim Wiedersehen auf seine Kennenlernphase vor "AYTO" angesprochen und erklärt, er habe sich mit einer Frau dreimal getroffen, mehr sei da nicht gewesen. Doch Beverly widerspricht: Die Frau wartet bis heute auf eine Antwort von Olli, weil er sich nie richtig verabschiedet habe. Statt ihr zu sagen, dass er zu "Are You The One?" geht, habe er ihr lediglich erzählt, er würde in ein Boxcamp fahren. Die Situation sorgt für spürbare Spannung, bis Antonia schließlich Klartext spricht und das Rätsel um Olli auflöst: Sie und Olli sind mittlerweile ein Paar.

Alle Perfect Matches der 5. Staffel von „AYTO – Realitystars in Love“ im Überblick

Diese drei Perfect Matches wurden in der Show bereits aufgedeckt:

Elli & Xander

Sandra Janina & Lennert

Nelly & Calvin O. (Calvin Not)

Das sind die weiteren Perfect Matches:

Viki & Kevin

Beverly & Nico & Jimi

Joanna & Rob

Hati & Sidar

Henna & Olli

Antonia & Leandro

Ariel & Calvin Blond

Wo kann man „AYTO – Realitystars in Love“ schauen?

Alle Staffeln von „Are You The One? – Realitystars in Love“ sowie die regulären Ausgaben der Show sind jederzeit bei RTL+ verfügbar.

Um was geht es bei „AYTO – Realitystars in Love“?

Bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ ziehen bekannte Gesichter aus verschiedenen Realityshows gemeinsam in eine luxuriöse Villa, meist an einem exotischen Ort wie Koh Samui. Dort müssen sie herausfinden, wer ihr sogenanntes „Perfect Match“ ist – also die Person, die laut Experten am besten zu ihnen passt. Diese Zuordnung wurde bereits vorab getroffen, bleibt den Kandidatinnen und Kandidaten aber geheim. Ziel der Gruppe ist es, bis zur letzten „Matching Night“ alle richtigen Paare zu finden. Gelingt das, winkt ein hohes Preisgeld von bis zu 200.000 Euro.

Auf dem Weg dorthin warten Dates, Challenges, Eifersucht und jede Menge Drama. Denn obwohl es ums Verlieben geht, sind auch Strategie und Taktik gefragt – schließlich zählt jeder Versuch. Die Show ist ein Ableger des Formats „Are You The One?“ und unterscheidet sich vor allem dadurch, dass hier keine unbekannten Singles teilnehmen, sondern Realitystars, die das Publikum bereits aus anderen Formaten kennt. Dadurch entsteht eine explosive Mischung aus Flirt, Konkurrenz und Show – perfekt für alle, die Trash-TV mit Spielprinzip mögen.