„Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025: So war das Wiedersehen

Drama, Emotionen und Gefühle. Wie es nach der Show zwischen den Kandidaten der 5. Staffel von „Are You The One? – Realitystars in Love“ weiterging, lesen Sie im Artikel.
Beim großen Wiedersehen von „Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025 treffen die Kandidaten der 5. Staffel noch einmal aufeinander. Doch nicht alle Begegnungen verlaufen harmonisch. Moderatorin Sophia Thomalla blickt mit den Realitystars auf ihre Zeit in der Villa zurück, auf echte Gefühle, falsche Matches und jede Menge Drama.