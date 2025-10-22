„Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025: So war das Finale der 5. Staffel

Ob die Kandidaten in der 5. Staffel von "Are You The One? – Realitystars in Love" im Finale alle Perfect Matches gefunden haben und damit das Preisgeld gewinnen konnten, erfahren Sie im Artikel.

Finale bei der 5. Staffel von "Are You The One? – Realitystars in Love": In der 21. Folge zeigt sich endlich, ob die Kandidaten es doch noch schaffen, alle Perfect Matches zu finden. Zwar fiel die Ausbeute an Lichtern bei den bisherigen Matching Nights eher gering aus, doch am letzten Tag haben die Teilnehmer die Chance, alle Nächte noch einmal gemeinsam zu analysieren.

„AYTO – Realitystars in Love“ 2025: So war die letzte Matchbox-Entscheidung In der 20. Folge stand eine entscheidende Wahl an: Die Kandidaten schickten Joanna und Calvin S. in die letzte Matchbox. Obwohl Joanna und Calvin S. fest davon überzeugt sind, ein Perfect Match zu sein, folgt schließlich die Ernüchterung: Die Matchbox zeigt „No Match“.

„AYTO – Realitystars in Love“ 2025: Die letzte Matching Night steht an

Bevor es in die alles entscheidende Matching Night geht, bekommen die Kandidaten noch einmal die Gelegenheit, ihre Strategie zu überdenken und die bisherigen Kombinationen genau zu analysieren. Im großen Finale steht ein Preisgeld von 115.000 Euro auf dem Spiel. Diese Paare treten in der letzten Matching Night an:

Joanna & Rob

Antonia & Calvin S. (Calvin Blond)

Henna & Leandro

Viki & Kevin

Beverly & Nico

Hati & Sidar

Ariel & Olli

Damit bleibt Jonny ohne Frau an seiner Seite. Sollte die Gruppe alle Perfect Matches finden und das Preisgeld gewinnen, geht Jonny leer aus.

„AYTO – Realitystars in Love“ 2025: Wurden alle Perfect Matches gefunden?

In der letzten Matching Night zählt nur noch eines: alles oder nichts. Nachdem die höchste Anzahl an Lichtern bislang bei 5 lag, spitzt sich die Spannung zu. Doch dann folgt die bittere Erkenntnis: Bei 7 Lichtern ist Schluss. Damit haben die Kandidaten ihr Ziel verfehlt und gehen leer aus. Einzige Ausnahme ist Sidar, der sich durch den Verkauf einer Matchbox-Entscheidung immerhin einen kleinen Geldbetrag sichern konnte.

Welche Paare sind die Perfect Matches der 5. Staffel von „AYTO – Realitystars in Love“?

Bisher sind nur 3 Matches offiziell bestätigt:

Xander & Elli

Sandra Janina & Lennert

Nelly & Calvin O. (Calvin Not)

Alle Perfect Matches erfahren Sie dann beim Wiedersehen.

Wann ist das Wiedersehen von „AYTO – Realitystars in Love“ 2025?

Wann Die große Reunion von „Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025 veröffentlicht wird, lesen Sie hier: „Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025: Alle Infos zum Wiedersehen.

Wo kann man „AYTO – Realitystars in Love“ schauen?

Alle Staffeln von „Are You The One? – Realitystars in Love“ sowie alle Normalo-Staffeln können Sie jederzeit bei RTL+ streamen.

So funktioniert „AYTO – Realitystars in Love“

„Are You The One? – Realitystars in Love“ folgt einem klaren Prinzip: Eine Gruppe von Realitystars zieht in eine Villa und hat dort nur ein Ziel – ihr sogenanntes Perfect Match zu finden. Dieses wird im Vorfeld der Show durch Persönlichkeitstests und wissenschaftliche Analysen ermittelt, ist den Teilnehmern selbst aber unbekannt.

Im Verlauf der Staffel lernen sich die Kandidaten bei Dates, Gesprächen und Spielen besser kennen und versuchen, aus Hinweisen und Beobachtungen die richtigen Paare zu bilden. Eine zentrale Rolle spielt dabei die sogenannte Matchbox: In jeder Folge stimmen die Teilnehmer für ein Paar ab, das sie für ein mögliches Perfect Match halten. Das Ergebnis liefert Gewissheit – zeigt die Matchbox „Perfect Match“, müssen beide sofort die Villa verlassen und ziehen gemeinsam in die Honeymoon Suite. Zeigt sie „No Match“, wissen alle, dass diese Kombination falsch ist und sie ihre Strategie anpassen müssen.

Am Ende jeder Folge folgt die entscheidende Matching Night. Dort wählen die Kandidaten alle Paarungen neu und erfahren anhand der Anzahl der aufleuchtenden Lichter, wie viele Matches korrekt sind – allerdings nicht, welche. Erst wenn es der Gruppe gelingt, alle Perfect Matches gleichzeitig zu finden, ist das Spiel gewonnen.