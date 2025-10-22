„Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025: So war das Finale der 5. Staffel

Ob die Kandidaten in der 5. Staffel von "Are You The One? – Realitystars in Love" im Finale alle Perfect Matches gefunden haben und damit das Preisgeld gewinnen konnten, erfahren Sie im Artikel.
Finale bei der 5. Staffel von "Are You The One? – Realitystars in Love": In der 21. Folge zeigt sich endlich, ob die Kandidaten es doch noch schaffen, alle Perfect Matches zu finden. Zwar fiel die Ausbeute an Lichtern bei den bisherigen Matching Nights eher gering aus, doch am letzten Tag haben die Teilnehmer die Chance, alle Nächte noch einmal gemeinsam zu analysieren.