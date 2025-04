Im Finale der 6. Staffel von „Are You The One?“ gelang es den Kandidaten, in der letzten Matching Night alle Perfect Matches zu finden – und damit das Preisgeld von 190.000 Euro zu gewinnen. Zuvor sorgten wie gewohnt Flirts, Streitereien und emotionale Momente für reichlich Gesprächsstoff. Beim Wiedersehen werden diese Highlights noch einmal heiß diskutiert.

„Are You The One?“ 2025: Alle Infos zum Wiedersehen

Die heißbegehrte Wiedersehensfolge (22. Folge) können Sie ab Dienstag, dem 22. April 2025, auf RTL+ jederzeit streamen. Somit müssen sich die Zuschauer nach dem Finale noch eine Woche gedulden.

Die Perfect Matches im Überblick

Bei den Matchbox-Entscheidungen durften sich die Kandidaten über folgende Perfect Matches freuen:

Nadja & Danish

Deisy & Dino

Nasti & Sinan

Camelia & Josh

In der letzten Matching Night konnten die Teilnehmer alle weiteren Perfect Matches finden:

Tano & Joanna

Levin & Chiara

Kaan & Anna

Enes & Selina

Dion & Tori

Joshua & Ina

Im Finale blieb nur Sophia ohne Perfect Match und verließ die Show damit ohne Geld. Wer eigentlich zu ihr gepasst hätte, wird erst in der großen Wiedersehensshow enthüllt.

Wo kann man „Are You The One?“ schauen?

Alle 6 Staffeln von „Are You The One?“ finden Sie beim Streaming-Anbieter RTL+.

Worum geht es bei „Are You The One?“

„Are You The One?“ ist eine Reality-Dating-Show, in der Singles ihr sogenanntes Perfect Match finden sollen – also den einen Menschen, mit dem sie laut psychologischen Tests und Expertenanalysen am besten zusammenpassen. Die Kandidatinnen und Kandidaten leben gemeinsam in einer Villa und lernen sich in verschiedenen Challenges, bei Dates und im Alltag besser kennen. Ziel ist es, alle vorab bestimmten Perfect Matches richtig zuzuordnen. Dabei hilft unter anderem die wöchentliche Matching Night, bei der die Paare aufgestellt werden und ein Licht-Count anzeigt, wie viele Paare korrekt sind – aber nicht, welche. Zusätzlich gibt es die sogenannte Wahrheitskabine, in der jeweils ein Paar nach einem Date überprüfen kann, ob es tatsächlich ein Match ist. Schaffen es die Teilnehmenden, in der vorgegebenen Zeit alle richtigen Paare zu finden, winkt ihnen ein hoher Geldgewinn. Doch Eifersucht, Fehlentscheidungen und überraschende Wendungen sorgen regelmäßig für Chaos.