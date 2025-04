Finale von „Are You The One?“ 2025

1 Die Kandidaten der 6. Staffel von „Are You The One?“. Foto: RTL / Frank Beer

Ob die Kandidaten in der finalen Folge der 6. Staffel von "Are You The One?" alle Perfect Matches gefunden haben und somit das Preisgeld für sich gewinnen konnten, erfahren Sie im Artikel.











In der finalen Folge der 6. Staffel von „Are You The One?“ geht es um alles. Neben der letzten Matchbox-Entscheidung steht auch die finale Matching Night an. Schaffen es die Kandidaten, alle Perfect Matches zu finden und das Preisgeld mit nach Hause zu nehmen?