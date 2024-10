Der Terrorangriff der Hamas auf Israel jährt sich am heutigen 7. Oktober. Mehr als 1.200 Menschen starben vor einem Jahr bei dem Massaker. Zum Jahrestag des Überfalls auf Israel gibt es einige Sondersendungen im TV.

"ARD extra" und "Tagesthemen" zum 7. Oktober

Das Erste zeigt um 20:15 Uhr die Sendung "ARD extra: Ein Jahr Terrorangriff der Hamas". Die Sendung blickt auf den Angriff zurück und will einen Blick in die Zukunft werfen, heißt es vorab: "Wie geht es nun in der Region weiter? Ist überhaupt ein dauerhafter Frieden denkbar? Und welche Auswirkungen haben die Ereignisse im Nahen Osten bis heute auf die Situation in Deutschland?"

Lesen Sie auch

Die "Tagesthemen" werden im Ersten zudem ab 22:00 Uhr live aus Tel Aviv senden. Moderatorin Jessy Wellmer (44) erklärte im Vorfeld in einer Mitteilung: "Wir erleben, dass die Menschen viel zu erzählen haben. Nicht allen fällt es leicht, aber sie wollen reden. Die Gespräche sind intensiv: voller Schmerz, bei einigen mit Angst und Sorgen, bei anderen mit Wut. Eindrücke, die uns so schnell nicht aus dem Kopf gehen werden."

Das Erste bringt außerdem im Anschluss an die "Tagesthemen" weitere Sendungen zum Überfall auf Israel. Der Sender zeigt die Dokus "7. Oktober - Krieg ohne Ende?" (22:40 Uhr) und "Israel und Gaza" (23:25 Uhr).

"ZDF spezial" am Vorabend

Im ZDF gibt es ebenfalls eine Sondersendung am 7. Oktober. Um 19:25 Uhr läuft "ZDF spezial: Gedenken in Israel - Ein Jahr nach dem Hamas-Überfall" mit Moderation Antje Pieper (55). Dabei soll live zur Gedenkfeier der Angehörigen geschaltet werden. Gast im Studio wird ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge sein, der über das Massaker von der ersten Minute an berichtet hat.

Auch unter anderem der Nachrichtensender Welt wird heute aus Israel berichten. Ab 20:15 Uhr heißt es hier "WELT-LIVE aus Tel Aviv - Ein Jahr nach dem 7. Oktober 2023".