In der ARD-Talkshow "Hart aber fair" begrüßt Moderator Louis Klamroth am Montag unter anderem Roderich Kiesewetter und Marie-Agnes Strack Zimmermann. Das ist das Thema.

Die nächste Ausgabe der ARD-Talkshow "Hart aber fair" findet am Montag, dem 12. Mai, ab 21 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.

Um welches Thema geht es in der ARD-Talkshow "Hart aber fair" am Montag?

Putin, Trump, eine Welt in Unruhe - wohin führt Merz Deutschland?

Außenpolitik im Fokus: Der neue Kanzler hat seine engsten Verbündeten bereits getroffen und mit US-Präsident Trump telefoniert. Seinen Außenminister schickt er nach Israel. Welche Rolle spielt künftig Deutschland in der Welt? Welche Position nimmt Friedrich Merz gegenüber Donald Trump und, was tut er konkret gegen Wladimir Putins Kriegstreiberei? Welches Signal geht darüber hinaus vom neuen Papst aus den USA aus?

Welche Gäste diskutieren bei Louis Klamroth in der Sendung?

Roderich Kiesewetter (CDU, Bundestagsabgeordneter und Oberst a.D.)

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Europaabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europaparlament)

Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter und Außenpolitiker)

Michael Lüders (BSW, Beisitzer im Parteivorstand sowie Politik- und Islamwissenschaftler)

Sophie von der Tann (ARD-Korrespondentin für Israel und die Palästinensischen Gebiete)

Jörg Wimalasena (politischer Korrespondent bei der "Welt")

Die wöchentliche Talkshow "Hart aber fair" feierte am 31. Januar 2001 ihre Premiere und läuft montags um 21 Uhr im Ersten. Frank Plasberg übergab an den Hamburger Fernsehmoderator Louis Klamroth (geb. 1989), der am 9. Januar 2023 seine erste Sendung präsentierte. Produziert wird die Talkshow in Köln oder Berlin. In der Sendung diskutiert der Moderator mit fünf Gästen ein aktuelles Thema. Neben Politikern sind häufig auch Experten, Vertreter verschiedener Organisationen und direkt betroffene Personen zu Gast.

Charakteristisch für das Format sind kurze Einspielfilme, die zusätzliche Informationen liefern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben während der Sendung außerdem die Möglichkeit, sich über soziale Medien und das Zuschauer-Forum auf der Webseite an der Diskussion zu beteiligen. Am Dienstagmittag nach der Sendung veröffentlicht die Redaktion einen sogenannten "Faktencheck" zu strittigen Aussagen oder in der Sendung genannten Zahlen.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung.