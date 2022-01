Diese Gäste sind am Sonntag bei Anne Will in der Sendung

1 Unter anderem Marco Buschmann (FDP) stellt sich am Sonntagabend den Fragen von Anne Will. Foto: imago images/Rüdiger Wölk/Rüdiger Wölk via www.imago-images.de

Am Sonntagabend wird in der ARD-Talkshow „Anne Will“ wieder fleißig diskutiert. Das Thema dreht sich natürlich wieder um den Umgang mit Corona. Auch die Gäste stehen fest.















Link kopiert

Berlin - Am Montag beraten erneut Bund und Länder, wie Deutschland in den kommenden Wochen mit der Omikron-Variante des Coronavirus umgehen will. Kommt die allgemeine Impfpflicht? Dürfen wieder Fans in Stadion? Gibt es Lockerungen in der Gastronomie? Bevor diese und weitere Fragen von der Politik beantwortet werden, diskutieren am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ unter anderem Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Politik über die weitere Corona-Strategie.

Justizminister Marco Buschmann zu Gast

„Omikron-Welle da, Impfpflicht nicht – mit welchem Plan geht Deutschland ins dritte Corona-Jahr?“ – So lautet das Thema der Sendung, die am Sonntag ab 21.45 Uhr in der ARD zu sehen ist.

Zu Gast sind Justizminister Marco Buschmann (FDP), NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), Professorin für Medizinethik und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler, Uwe Janssens und Helene Bubrowski, Korrespondentin der „FAZ“ in der Parlamentsredaktion.