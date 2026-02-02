ARD-Talk Caren Miosga: “Friedlicher Abtritt der Mullahs ist möglich“

Im ARD-Talk von Caren Miosga überwiegt die Skepsis, dass ein rascher Wandel im Iran passieren wird.
Wie bei so vielen politischen Themen schwebte auch bei der Erörterung des Schicksal der Iraner und Iranerinnen am Sonntag bei Caren Miosga in der ARD eine Leitfrage über allen: Was plant US-Präsident Donald Trump wirklich? Einen Militärschlag gegen das Regime der Mullahs? „Er hat es vielleicht selbst noch nicht entschieden“, meinte der Politikwissenschaftler Peter Neumann. Einerseits haben die USA ihre Militärpräsenz in der Region erhöht und den Flugzeugträger Abraham Lincoln entsandt, auch habe es beispielsweise beim Zwölf-Tage-Krieg von Israel gegen den Iran im Juni 2025 „keine Vorwarnung“ gegeben, wie die deutsch-iranische Journalistin Natalie Amiri bemerkte. Und in den USA sagen Umfragen, dass es inzwischen eine Mehrheit für gezielte Schläge gegen den Iran gebe – allerdings nicht für US-Bodentruppen. Auf der anderen Seite aber überwiegt die Skepsis, zumindest in der Studiorunde. Die USA seien beim Iran eigentlich in einem Zielkonflikt, sie wollten die militärische Kapazität des Iran schwächen, das Atomprogramm stoppen, das Regime stürzen und den Menschen helfen, fasste der Nahost-Experte Daniel Gerlach zusammen.