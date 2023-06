1 Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) war bei Anne Will (Archivbild) Foto: AFP/DANIEL ROLAND

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kritisiert bei „Anne Will“ die eigene Regierung: Er sei unzufrieden mit dem Erscheinungsbild.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Kritik am Erscheinungsbild der Ampel-Regierung geübt. „Ich bin auch nicht zufrieden mit der Bundesregierung“, sagte er am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ auf den Hinweis, dass viele Menschen mit der Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) unzufrieden seien.