ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ Lisa und Lena tanzen gegen sechsjährige Zwillinge

Von ala 05. Januar 2019 - 21:28 Uhr

Lisa und Lena haben 14 Millionen Instagram-Follower, auch im Tanz-Duell können sie überzeugen. Foto: NDR Presse und Information

Die Zwillinge Lisa und Lena sind mittlerweile echte Medienprofis. Bei ihrem Auftritt in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ kamen sie aber ausgerechnet bei einem Tanz-Duell mit den sechsjährigen Zwillingen Pia und Mia ins Schwitzen.

Stuttgart - Für die Stuttgarter Zwillinge Lisa und Lena könnte es derzeit nicht besser laufen. Nach ihrem Erfolg mit dem eigenen Instagram-Kanal, folgte der Auftritt als Moderations-Duo der Musiksendung „The Dome“. Am Samstagabend stand ihnen aber eine ganz besondere Herausforderung bevor.

Berühmt geworden sind die Zwillinge aus der Nähe von Stuttgart durch ihre Tanzeinlagen in der App „Musical.ly“. Mittlerweile haben sie ihr einstiges Markenzeichen, die Zahnspangen, abgelegt und auch ihr Bekanntheitsgrad hat sich deutlich vergrößert. Dazu tragen auch Auftritte in diversen Fernseh-Shows bei. Am Samstagabend waren die Teenager zu Gast in Kai Pflaumes ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ – und da mussten sie in ihrer Disziplin zeigen, was sie können.

Lisa und Lena kommen beim „Flossdance“ ins Schwitzen

Bei der Sendung treten Kinder gegen Prominente in verschiedenen Disziplinen an. Lisa und Lena mussten gegen die sechsjährigen Zwillinge Mia und Pia aus Aschaffenburg im „Flossdance“ antreten, eine Tanzbewegung, bei der wiederholt die Arme mit geballten Fäusten von der Rückseite des Körpers nach vorne geschwungen werden. Die nicht ganz leichte Tanzbewegung wurde wie Lisa und Lena erst durch das Internet bekannt. Und eigentlich sollten die beiden 16-Jährigen das können, denn sie machen derzeit eine Ausbildung zu Tanzpädagogen.

Ganz zwillings-typischen haben Lisa und Lena jeweils 47 Mal die Bewegung ausgeführt. Und damit haben sie gegen die beiden sechsjährigen Zwillinge gewonnen, die zusammen 80 der Bewegungen geschafft haben.