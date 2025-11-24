ARD-Krimi aus Stuttgart: „Hat besonders tief reingehauen“ – Stuttgarter Tatort bewegt das Netz

Der Tatort aus Stuttgart am Sonntagabend war für viele Zuschauer offenbar schwere Kost. Einige Nutzer in den sozialen Medien loben die Auswahl des Themas.
Der Stuttgarter Tatort „Überlebe wenigstens bis morgen“ hat viele Nutzer in den sozialen Medien nachdenklich gestimmt. In dem ARD-Krimi liegt eine junge Frau namens Nelly (Bayan Layla) mehrere Monate tot in ihrer Wohnung – und niemand scheint sie zu vermissen. Die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) sprechen mit Menschen aus dem Umfeld der Toten, doch offenbar hatte keiner Interesse an einer tieferen Beziehung zu ihr.