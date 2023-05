1 Lord of the Lost mit ihrem Song "Blood & Glitter" beim ESC-Finale in Liverpool. Foto: imago images/TT

Fast acht Millionen Zuschauer haben in Deutschland über die ARD in die TV-Übertragung des Eurovision Song Contest reingeschaut. Zu sehen gab es leider eine Niederlage für den deutschen Beitrag.









Am Samstagabend stieg mit dem Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool ein musikalisches Mega-Event. Das spiegelte sich am 13. Mai auch bei den TV-Quoten wieder. Der ESC konnte eindeutig den Tagessieg verbuchen, während der deutsche Beitrag Lord of the Lost sich im Wettbewerb leider nur den letzten Rang sichern konnte.