15 Der Misanthrop (Walter Stiller) und die lustige Witwe (Andrea Sawatzki) Foto: ARD Degeto/Ben Knabe

Super TV- Komödie an diesem Freitag im Ersten: In „Sterben ist auch keine Lösung“ spielt Walter Sittler einen an Krebs erkrankten Rentner, der sein Ableben beschleunigen will – und dabei auf eine von Andrea Sawatzki gespielte Witwe setzt.















Die Handlung dieser vortrefflich gespielten Komödie mit Walter Sittler und Andrea Sawatzki lässt sich zwar problemlos in einem Satz zusammenfassen, aber das wäre ein Affront gegen die Arbeit von Drehbuchautor Matthias Lehmann: Ein an Krebs erkrankter Rentner will sein Ableben mithilfe einer vermeintlichen Schwarzen Witwe beschleunigen: Der frühere Buchhändler Hermann Weber ist ein Griesgram, wie es ihn hoffentlich nur im Film gibt: um sich herum nichts als kultureller Verfall, und angesichts der tätowierten Jugend graust es ihm vor der Zukunft – da ereilt ihn eine Krebsdiagnose. Hermann hat vor dreißig Jahren hilflos dabei zusehen müssen, wie seine Frau qualvoll an der Krankheit gestorben ist, deshalb sucht er nun nach Mittel und Wegen, um vorzeitig aus dem Leben zu scheiden. Ein Suizid mit Unterstützung einer Schweizer Sterbehilfeorganisation erweist sich als viel zu kompliziert, andere Arten kommen nicht infrage. In diesem Moment greift das Schicksal ein.

Der Buchclub, dem Hermann regelmäßig mit seiner Miesepetrigkeit die schönste Eskapismuslektüre madig macht, hat ein neues Mitglied. Paradiesvogel Hanne Haffenloher könnte die Lösung seiner Probleme sein: Die drei Ex-Gatten der früheren Apothekerin haben jeweils kurz nach der Hochzeit das Zeitliche gesegnet, was ihren Wohlstand jedes Mal erheblich vermehrt hat. Also macht sich Hermann an Hanne ran, gibt sich als vermögender Vorstandsvorsitzender aus und hofft auf eine baldige Trauung, Exitus inklusive; dass Hanne über das entsprechende Wissen verfügt, hat sie ihm bereitwillig offenbart.

Neben den vielen Einfällen, mit denen Lehmanns Drehbuch immer wieder überrascht, erfreut „Sterben ist auch keine Lösung“ vor allem wegen der ausgezeichneten Arbeit Ingo Raspers mit dem Ensemble. Der Regisseur steht ohnehin für gute Laune. Sein letzter Film war „Lehrer kann jeder!“ (2022), eine fröhliche Komödie mit Christoph Maria Herbst als arbeitsloser Mathematiker, der alles tut, um seine Frau zurückzugewinnen. Für Sittler und Sawatzki sind der Misanthrop und die lustige Witwe selbstredend Paraderollen, aber auch die weiteren Mitwirkenden machen viel Spaß. Sehr gut geführt ist zum Beispiel der junge Arthur Gropp als Hermanns 14-jähriger Enkel Lenny, der dafür sorgt, dass sein Großvater erstmals Bekanntschaft mit dem Internet macht. Lenny ist in Mitschülerin Laura verknallt, die ein großer Hesse-Fan ist; da kann sich Hermann gleich mal mit entsprechenden Lektüretipps revanchieren.

Witzig sind auch Sittlers kleine Slapstick-Einlagen, wenn Hermann zum Beispiel während eines Telefonats ein Buch ins Regal stellen will und ihm wie in einem Sketch von Loriot ein Dutzend Bücher um die Ohren purzeln. Bei aller Heiterkeit lässt Raspers Inszenierung aber immer noch Raum für Tieftrauriges, denn es ist natürlich äußerst betrüblich, dass damals mit seiner Frau auch ein Teil von Hermann gestorben ist. Wie es Hanne gelingt, Hermanns Lebensgeister zu wecken, macht „Sterben ist auch keine Lösung“ zu einer ausgesprochen lebensbejahenden Komödie.

Sterben ist auch keine Lösung: Freitag, 20.1., ARD, 20.15 Uhr