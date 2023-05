Am Mittwoch zur Mittagszeit hat Moderatorin Fatma Mittler-Solak im „ARD Buffet“ mit Experten erklärt, wie man Gewürz- und Kräuteröle selbst macht. Das Rezept des Tages zum Nachkochen war Persischer Kräuterkuchen mit Gurkensalat. Mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigt sich die Ratgebersendung, die nach der Fusion von SDR und SWF für die ARD erfunden worden ist, seit über 25 Jahren. Mit einem Marktanteil von etwa zehn Prozent sind die Quoten gut. Dennoch bangt nun die Redaktion nach einem Treffen mit SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler um die Zukunft ihres TV-Magazins – und um ihre Jobs.

SWR-Unternehmenssprecherin Stefanie Zenke hat am Mittwoch unserer Redaktion bestätigt, dass die Programmleitung die betroffenen Kolleginnen und Kollegen über „die mögliche Entwicklung“ bereits informiert habe. Diese Entwicklung beinhaltet, dass der MDR von 2024 an die Federführung für das „Mittagsmagazin“ übernehmen möchte. Der RBB hat nämlich aus finanziellen Gründen genau diese Aufgabe zum 31. Dezember 2023 gekündigt. „Eine damit verbundene Option ist die Ausweitung der Sendung auf zwei Stunden“, sagt Sprecherin Zenke. Die Intendantinnen und Intendanten sowie die Programmdirektorin der ARD begrüßten und unterstützten das MDR-Angebot. In der Konsequenz bedeutet dies aber: Der bisherige Sendeplatz des „ARD Buffets“ um 12.15 Uhr muss geräumt werden.

„Derzeit laufen die Gespräche mit dem ZDF, mit dem das ,Mittagsmagazin’ auch weiterhin im wöchentlichen Wechsel produziert werden soll“, erklärt Stefanie Zenke. Sollte die Einigung gelingen, womit fest zu rechnen ist, werde der SWR „das ,ARD-Buffet’ aller Voraussicht nach bis Ende 2024 auf einem geänderten Sendeplatz, nämlich um 11.15 Uhr, im Ersten fortführen“, teilt die Unternehmenssprecherin mit. Mit anderen Worten: Anfang 2025 wird es die Ratgebersendung nicht mehr geben.

In der SWR-Belegschaft heißt es, die Vorverlegung auf 11.15 Uhr werde sich negativ auf die Quote auswirken. „Das ist der Sendeplatz der Wiederholungen“, sagt ein SWR-Mitarbeiter unserer Redaktion, „man würde das auch nur ein Jahr lang machen, um das Ende der Sendung sozial abfedern zu können.“

Das Personal der Buffets hofft nun darauf, dass die Fans der Sendung, die von dem wohl bevorstehenden Ende noch nichts ahnen, protestieren. Würde es zum Aus kommen, wäre dies sich ein Rückschlag für den SWR. Der Sender würde seine einzig werktägliche Sendung in der ARD verlieren. Eingestellt ist bereits das Quiz „Ich trage einen großen Namen“, das der SWR nach 45 Jahren ersatzlos gestrichen hat.