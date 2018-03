Archivtag in Ludwigsburg „In jedem Brief steckt ein Leben“

Von Susanne Mathes 28. Februar 2018 - 17:00 Uhr

Die Reise auf der Donau in die unbekannte Zukunft war für die Auswanderer strapaziös. Foto: Diemer

Die Historikerin Marionela Wolf sammelt alte Briefe von Auswanderern. Eine Auswahl davon liest Rudolf Guckelsberger am Vorabend des Archivtages.

Frau Wolf, warum interessieren Sie sich für Auswandererbriefe?

Ich bin im Staatsarchiv in Ludwigsburg, wo ich an einigen Projekten gearbeitet habe, eher zufällig einmal auf Briefe von Auswanderern gestoßen, und mein Interesse daran wuchs dann immer stärker. Ich habe mich in meiner Freizeit in Archiven in Deutschland und im Ausland auf die Suche gemacht und viele interessante Briefe von Menschen gefunden, die ausgewandert sind, etwa nach Südosteuropa, Amerika, ins zaristische Russland oder nach Australien. Was ich zusammengetragen habe, ist das Ergebnis von 20 Jahren Recherche. Je mehr unerwartete Funde ich tätigte, desto größer war meine Freude.

Warum befasst sich die Lesung am Freitag explizit mit den Banater Schwaben?

Die Volkshochschule und das Staatsarchiv hatten sich eine Lesung über Auswanderung gewünscht. Ich habe die Auswahl auf das historische Banat beschränkt, weil mein gesamtes Sammlungsgebiet den Raum einer einstündigen Lesung sprengen würde. Der Fokus liegt zudem auf der staatlich betriebenen, gezielten Ansiedlung. Sie erfolgte im Wesentlichen in drei Ansiedlungsphasen unter österreichischer Herrschaft, unter Kaiser Karl VI., Erzherzogin Maria Theresia und Kaiser Joseph II. Ich habe Briefe aus allen drei Siedlungsphasen zusammengestellt, so dass sie nun eine Zeitspanne von 1722 bis 1818 umfassen.

Migranten, die heute nach Deutschland kommen, haben gewisse Vorstellungen von dem Land, auch wenn sie nicht immer mit der Realität übereinstimmen. Wie war das mit den Auswanderern damals?

Sie hatten kein Fernsehen, kein Handy, sie konnten sich kein Bild von dem Land machen, in das sie aufbrachen. Sie wussten aber, dass ihnen der Kaiser etwas versprach: Grund und Boden zum Bearbeiten, einige abgabefreie Jahre oder die Aussicht, keinen Militärdienst leisten zu müssen. Sie erträumten sich, dort Fuß zu fassen und es zu etwas zu bringen, wussten aber nicht, wie heiß die Sommer und wie kalt der Winter werden konnte, wie dünn besiedelt das Gebiet war und wie hart der Anfang werden würde. Ihnen wurden zwar, wie versprochen, Häuser, Geräte und Zugvieh gestellt, aber das mussten sie in den Folgejahren abbezahlen. Und zwischen 1784 und 1786 kamen sehr viele Siedler, so dass nicht alle gleich eigene Häuser bekamen, sondern anderweitig einquartiert werden mussten. Die Auswanderung zu wagen, war ein sehr mutiges und strapaziöses Unterfangen. Allein die lange Reise auf der Donau überlebten etliche Auswanderer nicht. Man kann und sollte aber die damaligen Gegebenheiten nicht auf die Migrationsbewegungen von heute übertragen.

Welchen Grundtenor haben die Briefe, die Sie ausgewählt haben?

Ganz unterschiedliche, so wie eben auch die Auswandererschicksale ganz unterschiedlich verliefen. In einem Brief berichtet der Verfasser, er könne kaum schreiben aus lauter Betrübnis angesichts der Fülle, in der er nun lebe, während die Menschen, die er daheim zurückließ, in Armut darbten. Ein anderer schrieb, die Zuhausegebliebenen sollten bleiben, wo sie seien, beziehungsweise die Auswanderung auf jeden Fall nicht ohne Startkapital wagen. Sie sei nichts für die Allerärmsten.

Warum fasziniert Sie persönlich an diesen biografischen Dokumenten?

In diesen Briefen stecken 100 Jahre Leben von unterschiedlichsten Menschen. Jeder Auswanderer machte sich mit einem bestimmen Interesse, mit bestimmten Hoffnungen und Erwartungen auf die Reise und hat seine eigenen Erlebnisse zu berichten.

Und diejenigen, die in der Lesung nicht zum Zuge kommen?

Ich sammle die Briefe für Veröffentlichungen. Alleine über die Auswanderung nach Russland könnte ich einen Band füllen.

Geschichten ohne Ende

Person

Marionela Wolf studierte Geschichte in Klausenburg. Sie lebt seit 1989 in Baden-Württemberg.

Mehr zum Thema

Lesung

Beginn ist am Freitag, 2. März, um 19 Uhr im Staatsarchiv, Arsenalplatz 3. Sie ist der Auftakt zum Tag der Archive am Samstag, 3. März. Führungen im Staatsarchiv gibt es zwischen 13 und 17 Uhr im Zeughaus und im Institut für Archiv- und Bibliotheksgut im Arsenalbau. Das Stadtarchiv zeigt um 11 und 14 Uhr die Magazinräume in der Mathildenstraße