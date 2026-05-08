Architekturpreis für Stuttgart: „Setzt neue Maßstäbe“ – wichtiger Preis für junge Stuttgarter Architekten

Das Stuttgarter Architekturbüro Kaiser Shen hat eine alte Turnhalle in einen prächtigen Saal für ein Dorf verwandelt. Nun gibt es Auszeichnungen. Was macht den Umbau besonders?
In die Jahre gekommene Turnhallen aus der Nachkriegszeit sind allüberall zu finden, in Vorstädten ebenso wie auf dem Land. Oft werden sie abgerissen und durch uninspirierte Neubauten ersetzt. Wenn sich eine kleine Gemeinde entscheidet, so eine altes verbautes Halle zu erhalten und dann auch noch von jungen Architekten umbauen zu lassen, ist das schon mal recht mutig.