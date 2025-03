Architektur und Wohnen: Traumhäuser aus Holz in Stuttgart und anderswo

19 Haus B. in Stuttgart ist eines der „50 besten Projekte“ aus Holz, entworfen von Benedikt Bosch und Katja Knaus. Foto: Brigida González/Yonder – Architektur und Design

Gleich mehrere Stuttgarter Architekturbüros haben es mit starken Entwürfen unter die „50 besten Einfamilienhäuser aus Holz“ geschafft. Welche Villen und Mehrfamilienhäuser überzeugen – und welche Häuser auch Gäste auf Zeit beherbergen.











Ein besonders heimelig wirkendes Wohnhaus aus Holz steht in Wendlingen, entworfen wurde es von Herrmann+Bosch Architekten aus Stuttgart. Aktuell parken aber noch Autos darin, jede Menge sogar: 349 Stellplätze sind vorhanden. Das größte Holzparkhaus Deutschlands ist allerdings so ausgeführt, dass es – sollten die Menschen irgendwann lieber nicht mehr so gern Auto fahren – problemlos in Wohnungen oder Büros umbaubar wäre. Bereits bewohnt werden die deutlich kleiner dimensionierten Holzgebäude in Stuttgart und anderswo, die in dem Buch „Einfamilienhäuser aus Holz“ versammelt sind.