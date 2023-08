4 In Oßweil ist direkt hinter der Januariuskirche ein Ensemble aus drei Gebäuden entstanden, das zum einen den Kirchturm freigibt und zum anderen das typische „Vor-und-Zurück“ der Straße aufnimmt. Foto: Simon Granville

Bauherren dürfen in der Barockstadt nicht einfach Tun und Lassen, was sie wollen. Vier Beispiele, die zeigen, warum das durchaus sinnvoll ist – und warum auch die Allgemeinheit etwas davon hat.









Wer durch die Ludwigsburger Innenstadt und die Ortsteile geht, der tut das meist ohne genau hinzuschauen. Trotzdem fügt sich alles irgendwie zu einem stimmigen Straßenbild zusammen – an der ein oder anderen Stelle besser, besonders dort, wo die Stadt historisch gewachsen ist, an anderer Stelle auch nicht so gut. Von Bausünden frei ist die Barockstadt freilich nicht.