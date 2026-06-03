Architektur-Spaziergang Stuttgart: Sechs innovative Gebäude in Stuttgarts Wohnquartier der Zukunft

Architektur to go: Der Spaziergang führt über das einstige Güterbahnhof-Areal in Bad Cannstatt. Hier entsteht ein „Vorzeigequartier“, in dem auch ein Stararchitekt gewirkt hat.

Das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs hat die Stadt im Jahr 2000 anlässlich der Bewerbung der Region Stuttgart für die Olympischen Spiele 2012 erworben. Als Teil der „Olympia-Aue“ war es für die Errichtung des Olympischen Dorfes vorgesehen. Die Bewerbung für das sportliche Großevent war zwar ein Flop, doch dadurch eröffneten sich städtebaulich ganz neue Möglichkeiten. Statt „schneller, höher, weiter“ lautet jetzt das Motto „urban, lebenswert, nachhaltig“.

1. Der Dibag-Komplex – Entrée ins Quartier

Der Dibag-Komplex Ecke Daimler-Mercedesstraße – markant und spektakulär. Foto: Uli Nagel

Wer an der Stadtbahnhaltestelle „Mercedesstraße“ aussteigt, dem sticht sofort das gewaltige, markante Bauwerk ins Auge, das die Münchner Dibag binnen vier Jahren an der Ecke Daimler-/Mercedesstraße errichtet hat. Das Großprojekt ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, den das Stuttgarter Architekturbüro LIMA für sich entscheiden konnte, das in einer Arbeitsgemeinschaft mit Schwarz Architekten aus Stuttgart das Projekt auch plante.

Entstanden ist ein aus zwei Gebäudeteilen bestehendes, imposantes Entrée zum neuen Wohn- und Gewerbepark, das mit seinen eleganten, geschwungenen Formen und der gläsernen Verbindungsbrücke nicht nur architektonisch, sondern auch in puncto Nachhaltigkeit Maßstäbe setzen möchte.

Ins Auge sticht vor allem die leuchtend rote Klinkerfassade, die von großflächigen Fassadenbepflanzungen, sogenannten Living Walls, durchsetzt ist. Zudem tragen die vollständige Dachbegrünung und der begrünte Innenhof zur Verbesserung des städtischen Mikroklimas bei und schaffen Lebensraum für Flora und Fauna. Die Grünflächen werden über eine Regenwasserzisterne bewässert. Die Dibag hat übrigens auch den benachbarten Volksbank-Komplex für knapp 70 Millionen Euro errichtet.

2. Das Sportbad - Mineralwasser diktiert die Optik

Das Sportbad im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt ist eines der modernsten Bäder Europas. Foto: Uli Nagel

Um zur zweiten Station unseres Spaziergangs zu gelangen, muss man nur die Lenore-Volz-Straße queren. Dann steht man bereits vor einem weiteren imposanten Gebäude, dem Sportbad. Zugegeben, man tut sich schon etwas schwer, in dem 44 Millionen Euro teuren, von Lehmann Architekten (Offenburg/Berlin) und AHM Architekten (Berlin) verantworteten Bau auf Anhieb den „Mercedes unter den deutschen Sportbädern“ zu erkennen, als den OB Frank Nopper das Bad beim Eröffnungs-Festakt 2022 pries. Doch die mutmaßlich langweilige Optik (jede Menge Aluminiumblech) ist auch den örtlichen Gegebenheiten geschuldet.

Dass sich die sogenannte Badeplatte, also die Ebene mit den beiden Becken, viereinhalb Meter über Straßenniveau befindet und Technik sowie Ausbildungszentrum im Erdgeschoss liegen, hat mit der Heilwasserschutzzone zu tun, in der das Grundstück liegt: Eine Tiefgründung und Unterkellerung war nicht möglich. Denn Wasserratten ist’s egal. Die ziehen sechs Meter über Straßenniveau ihre Bahnen und genießen einen herrlichen Blick zur Grabkapelle.

3. Das Quartierparkhaus – einmalig und spektakulär

Stuttgarts spektakulärstes und teuerstes Parkhaus. Foto: Uli Nagel

Am Ende der Lenore-Volz-Straße und vorbei an den „Stuttgarter Höfen“, so der Name des Projekts der Bülow AG, erreicht man nach knapp 100 Metern an der Benzstraße das optisch vielleicht spektakulärste Gebäude im neuen Stadtquartier: das Quartierparkhaus. Klingt irgendwie schräg, ist aber so. Bahnreisende, die am Neckarpark vorbeifuhren, waren sogar der Meinung, dass es sich bei dem markanten Bau um das neue Sportbad handeln würde. Zu verdanken hat die Stadt diesen Eyecatcher dem Stuttgarter Büro asp Architekten, die das Projekt von 2018 bis 2020 überzeugend umgesetzt hatten.

Denn in dem Bauwerk, das fast 20 Millionen Euro verschlungen hatte, wird nicht nur der Parkraumbedarf (433 Stellplätze) abgedeckt, es dient zugleich auch als Energiezentrale für das Viertel mit 850 Wohneinheiten. Das markante Äußere des Gebäudes mit seiner X-förmigen Stahlkonstruktion und unterschiedlichen Ansichtsseiten resultiert aus vielfältigen Anforderungen: Lastabtragung, Schallschutz, natürliche Belüftung und Fassadenbegrünung bestimmen deshalb das Erscheinungsbild. Von der Architektenkammer Stuttgart gab’s dafür 2023 einen Preis für beispielhaftes Bauen.

Mittlerweile steht das Quartierparkhaus auch nicht mehr ganz so leer da, wie in den ersten vier Jahre nach seiner Fertigstellung. Unter anderem die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart ist mittlerweile fleißiger Interimsnutzer.

4. Das Bildungshaus Neckarpark – ein architektonisches Vorzeigeprojekt

Das Bildungshaus ist Stuttgarts erstes öffentliches Holzhybrid-Gebäude dieser Größenordnung. Foto: Uli Nagel

Jetzt laufen wir einige Meter zurück und stehen vor einem weiteren stadtbildprägenden Gebäudekomplex in der Hanna-Henning-Straße. Übrigens: auf Wunsch des Bezirksbeirats Bad Cannstatt hat die sich die Stadt dafür entschieden, die Straßen, Wege und Plätze im Neckarpark nur nach bekannten Frauen zu benennen. Und in besagtem Komplex schlägt das Herz des neuen Wohn- und Gewerbequartiers. Denn das Bildungshaus Neckarpark - kurz BiNe – ist schon etwas ganz Außergewöhnliches. Unter einem Dach vereint das Gebäude Einrichtungen für Menschen von jung bis alt: Vom Kinder- und Familienzentrum (KiFaz) über die Grundschule sowie die Grundstufe der Helene-Schoettle-Schule bis hin zur vhs stuttgart.

Nachhaltige Hybridbauweise

Das BiNe steht für modernes Lernen, gelebte Nachbarschaft und den Austausch zwischen Generationen. Errichtet wurde das BiNe als erstes öffentliches Holzhybrid-Gebäude dieser Größenordnung in der Stadt und ist somit auch architektonisch ein Vorzeigeprojekt. Das Untergeschoss besteht aus einem Stahlbetonsockel, die oberen Geschosse aus nachhaltiger Holzhybridbauweise.

Die Fassade aus Eiche, kombiniert mit einer markanten Begrünung aus Pflanztrögen mit Edelstahlseilen, prägt das äußere Erscheinungsbild. Umlaufende Laubengänge dienen als Fluchtwege und verbinden die Gebäudeteile. Als Generalübernehmer des Projekts agierte Wolff & Müller in Kooperation mit dem Architekturbüro Glück + Partner und den Landschaftsarchitekten Pfrommer + Roeder aus Stuttgart. Was angesichts der Komplexität des Bauprojekts schon etwas außergewöhnlich ist: mit knapp 94 Millionen Euro blieb man absolut im prognostizierten Kostenrahmen.

5. Stadtarchiv – das Gedächtnis der Stadt

Das Stadtarchiv wurde 1921 nach Plänen des Stuttgarter Architekten Albert Schieber gebaut. Foto: Uli Nagel

Jetzt bewegen wir uns auf unserem Spaziergang in Richtung Veielbrunnenpark, der grünen Lunge des neuen Stadtteils. Diese Oase war das erste Projekt im Neckarpark, das im Jahr 2017 eröffnet worden ist. Dort liegt ganz am Rand unmittelbar am Marga-von-Etzdorf-Platz ein herrliches Gebäude, das bereits etliche Jahrzehnte auf dem Buckel hat: das Stadtarchiv.

Der Hauptbau des Komplexes, das ehemalige Kontor und Lagergebäude, wurde 1921 nach Plänen des Stuttgarter Architekten Albert Schieber für den Großeinkaufsverein der Kolonialwarenhändler Württemberg (später EDEKA) errichtet und ist heute – insbesondere aus baugeschichtlichen und bautypologischen Gründen – als Kulturdenkmal eingestuft. Der dreischiffige Eisenskelettbau, dessen Bausubstanz weitgehend erhalten ist, gilt als gutes Beispiel für die durch den Architekten Theodor Fischer geprägte Stuttgarter Schule in den 1920er-Jahren.

Auch das Alte Zollamt wurde erhalten

Entsprechend den Vorgaben von Denkmalschutz sind im neuen Stadtarchiv trotz der notwendigen umfangreichen Umbauarbeiten Charakter und Geschichte des einstigen Lagergebäudes erkennbar geblieben. Die regelmäßig angeordneten Fensterelemente des Hauptgebäudes, die Sprossenfenster, der angefügte Turm mit dem früheren Haupttreppenhaus und die sich abwechselnden großen und kleinen Dachgauben bilden zusammen mit den Baumaterialien Backstein und Sichtbeton den Außeneindruck des imposanten Gebäudes.

Im Inneren blieb außerdem die ehemalige Bahnladerampe des Kontors mit Tor und Schienen erhalten. Sie bilden jetzt einen Teil des zweigeschossigen Lesesaals. Gleich gegenüber befindet sich übrigens ein weiteres Highlight in dem Quartier, das von der Abrissbirne verschont blieb: Das Alte Zollamt mit der Kulturinsel. Eine herrliche grüne Oase und ein Ort für Urban Gardening, Musik, Kunst und Begegnung. Ein Blick auf die Homepage www.kulturinsel-stuttgart.org lohnt allemal.

6. Stuttgart Parkside – Exklusivität im Neckarpark

Am Rande des Quartierparks hat die Strenger-Gruppe das Parkside-Projekt realisiert. Foto: Uli Nagel

Im krassen Gegensatz zum Stadtarchiv ist in unmittelbarer Nachbarschaft ein attraktives Wohnprojekt der Ludwigsburger Strenger-Gruppe realisiert worden. Da es direkt an den Veielbrunnenpark angrenzt, ist der Name „Stuttgart Parkside“ treffend gewählt worden. Was die Umsetzung ihres Bauprojekts angeht, hat Strenger mit Hadi Teherani schon ins obere Architektenregal gegriffen. Im Iran geboren, zählt Teherani zu den renommiertesten deutschen Architekten und Designern. Berühmt sind unter anderem die „Tanzenden Türme“ in Hamburg und die Kranhäuser am Rheinufer in Köln.

Kita sorgt für Leben in der Bude

Mit Parkside ist das erste reine Wohnbauprojekt im Neckarpark realisiert worden, ein beeindruckendes Gebäudeensemble für urbanes Wohnen. Dabei wurden in zwei L-förmige Gebäude, die einen großzügigen Innenhof umschließen, auf einem gemeinsamen Untergeschoss mit Tiefgarage insgesamt rund 100 Wohneinheiten errichten.

Viel Grün an den Fassaden und die 18 Bäume im Innenhof waren zentrale Gestaltungselemente. Eine Kita für vier Gruppen sorgt im Erdgeschoss für Leben in der Bude, drei Gewerbeeinheiten runden das Projekt ab. Eine weitere Besonderheit: Die Strenger-Gruppe ist das einzige Privatunternehmen, das auf dem Güterbahnhof-Areal Gelände für Wohnungsbau kaufen und entwickeln durfte.

Info

Anfahrt

Da in dem Gebiet nur wenig Parkplätze zur Verfügung stehen, ist es ratsam, mit der Stadtbahnlinie U 19 anzufahren. Die Haltestelle „Mercedesstraße“ liegt direkt am Start des Spaziergangs.

Länge

Der Spaziergang kommt ohne Auf- und Abstiege aus und ist mit rund 700 Metern überschaubar lang.

Einkehren

Wer nach dem Spaziergang hungrig ist oder ein Eis essen will (traditionell: Eisdiele Gamba am Erbsenbrünnele in der Marktstraße) in Bad Cannstatt , der muss leider in die Cannstatter Altstadt (mit der U 19) fahren. Dort wird er allerdings üppig fündig. Unter anderem im „Zum Ackerbürger“ (Spreuergasse 38) oder in der Weinstube „Klösterle“ (Marktstraße 71). Beide Lokale bieten in herrlich alten Gebäuden Schwäbisches. Für den kleinen Hunger bietet dagegen die Bäckerei Treiber im Neckarpark in den Stuttgarter Höfen kleine Snacks, Kaffe und Kuchen.

Geeignet für

Menschen, die sich dafür interessieren, wie die Stadt Stuttgart ihren Vorzeigestadtteil mit viel Grün und wenig Autos plant und baut.

Extra-Tipp Stadtarchiv

Einen Blick in das Gedächtnis der Stadt zu werfen, lohnt sich immer. Die Öffnungszeiten des Lesesaals: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 16 Uhr; Montag von 9 bis 13 Uhr und Mittwoch von 9 bis 18 Uhr.