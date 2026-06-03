Architektur-Spaziergang Stuttgart: Sechs innovative Gebäude in Stuttgarts Wohnquartier der Zukunft

Architektur to go: Der Spaziergang führt über das einstige Güterbahnhof-Areal in Bad Cannstatt. Hier entsteht ein „Vorzeigequartier“, in dem auch ein Stararchitekt gewirkt hat.
Das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs hat die Stadt im Jahr 2000 anlässlich der Bewerbung der Region Stuttgart für die Olympischen Spiele 2012 erworben. Als Teil der „Olympia-Aue“ war es für die Errichtung des Olympischen Dorfes vorgesehen. Die Bewerbung für das sportliche Großevent war zwar ein Flop, doch dadurch eröffneten sich städtebaulich ganz neue Möglichkeiten. Statt „schneller, höher, weiter“ lautet jetzt das Motto „urban, lebenswert, nachhaltig“.