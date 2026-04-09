Architektur-Spaziergang Stuttgart: 6 der schönsten Bauhaus-Villen Stuttgarts von der Gänsheide bis zum Bopser

Architektur to go: Auf Stuttgarts Halbhöhen stehen besondere Häuser der Neuen Sachlichkeit – obwohl hiesige Nazis den avantgardistischen Baustil ab 1933 bekämpften.
Der Countdown läuft. In wenigen Monaten feiert das berühmteste Stuttgarter Mieter-Quartier – die Stuttgarter Weissenhofsiedlung – den 100. Geburtstag. Viele der Reihen-, Ein- und Mehrfamilienhäuser sind 1927 von Le Corbusier, Mart Stam und Co. im Stil des Neuen Bauens errichtet worden. Architekten wie Walter Gropius und Mies van der Rohe, die auch am Bauhaus in Weimar und Dessau lehrten, haben dort ihre Vorstellungen vom zeitgemäßen Wohnen mit viel Licht und Luft realisiert.