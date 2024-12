Architektur-Spaziergang in Metzingen: 8 der schicksten Architektenhäuser in der Einkaufsstadt Metzingen

21 Backsteinensemble mit Museum in der Kelterstraße in Metzingen, umgestaltet von Blocher Partners aus Stuttgart. Foto: /Joachim Grothus

Architektur to go: Vom Backstein-Ensemble über die Jugendstil-Villa bis zum filigranen Glaspavillon führt der Spaziergang durch Metzingen und die Outletcity. Auf engstem Raum finden sich am Rand der Alb erstaunlich viele ausgezeichnete Gebäude.











Für die einen ein Vergnügen, für die anderen lästiges Sich-die-Beine-in-den-Bauch stehen: Kleider, Koffer, Kochtöpfe, Anzüge, Brillen, Handtücher einkaufen oder beim Sonntagsspaziergang vorm Schaufenster haltmachen und schauen, was man sich gern leisten würde. In geradezu exzessivem Maße möglich ist das in den Shopping-Malls und Outlet-Centern. Und eine besonders große Ansammlung von Niederlassungen von Luxus- und anderen Marken befindet sich vor den Toren Stuttgarts, in Metzingen.