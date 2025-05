Architektur-Spaziergang Cardiff: Sechs Architekturhighlights von Stuttgarts walisischer Partnerstadt

19 Die Central Library in Cardiff ist ein hochmodernes, dreieckiges Gebäude aus Glas. Foto: Luisa Rombach/Luisa Rombach

Architektur to go: Wer durch die walisische Hauptstadt schlendert, entdeckt einen faszinierenden Mix aus traditioneller und zeitgenössischer Architektur.











An der südlichen Küste von Wales gelegen, bietet Cardiff eine bewegende, jahrtausendealte Geschichte, die sich auch in den Gebäuden der Hauptstadt niederschlägt. Gotische und viktorianische Bauten reihen sich hier an zeitgenössische Architektur. Die beschauliche Größe von Stuttgarts Partnerstadt macht sie so zum idealen Ort für einen gemütlichen Architekturspaziergang.