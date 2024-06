Museen, Opernhäuser, Rathäuser sind Bauten, die auch der Repräsentation dienen und mit denen sich die Auftraggeber gern verewigen. Die Tourismusbüros freuen sich darüber, weil sie architekturaffine Urlauber anziehen. Doch was ist mit sogenannten Zweck- und Sonderbauten – Krankenhäusern, Schulen, Feuerwehrwachen? Dass auch sie baukulturellen Wert haben können und sollten und entsprechend gefördert werden, ist in Regionen wie dem Bregenzerwald längst in der baulichen Praxis verankert.

Auch hierzulande tut sich einiges. In Straubenhardt im Enzkreis in Baden-Württemberg etwa haben die Stuttgarter Wulf Architekten ein Feuerwehrhaus entworfen und gebaut, das komplett zerlegbar und dessen Bestandteile wiederverwertbar sind. Gaus Architekten aus Göppingen mit Niederlassungen in Stuttgart, Kiel und Rotterdam wiederum haben in Tübingen-Lustnau ein Feuerwehrgerätehaus entworfen, das 2022 fertig gestellt wurde.

Es ist in Holzbauweise entstanden – mit einem Verwaltungstrakt nahe am Passivhaus-Standard. Für das Tragwerk und die Beplankung wurde ausschließlich FSC-zertifiziertes Holz aus regionalem Waldbau in Allgäu und Schwarzwald verbaut. Dafür gab es gleich mehrere Auszeichnungen, den DMK Award der Dagmar + Matthias Krieger Stiftung für Nachhaltiges Bauen 2023, den Iconic Award - Innovative Architecture 2023 und den German Design Award 2024.

Baukulturelle Fragen

Die Raumgalerie im Stuttgarter Westen widmet sich diesem Thema Feuerwehrarchitektur und stellt das Tübinger Gebäude und weitere Projekte des Architekturbüros vor, das sich auf Bauten für Bildung, Soziales, Kultur und Sport sowie Sonderbauten wie Feuerwehren spezialisiert hat.

Im Zentrum stehen soll die Frage, was es bedeutet, „funktionierende und zeitgenössische Feuerwehrhäuser zu entwickeln und damit einen Mehrwert für die Gesellschaft und die Baukultur zu schaffen“, so heißt es in der Ankündigung der Schau, die vom 7. Juni bis zum 27. Juli zu sehen sein wird.

Info

Ausstellung

Die Schau „einseinszwei – Feuerwehrarchitektur. Gaus Architekten“ ist im Stuttgarter Architekturforum „Die Raumgalerie“ (Ludwigstraße 73) zu sehen. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag 11 bis 19 Uhr, Freitag 11 bis 19 Uhr, Samstag 13 bis 18 Uhr.

Vernissage

Die für 6. Juni geplante offizielle Eröffnung der Ausstellung muss auf den 20. Juni, 18.30 Uhr, verschoben werden. Am 10. Juli ist ein digitaler Raumplausch ab 18 Uhr geplant, am 19. Juli (ab 17 Uhr) ist die Bundesstiftung Baukultur mit der Sommerreise zu Gast.