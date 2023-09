11 Gebaute Egozentrik: Der Trump Tower in Las Vegas landete auf dem zehnten Platz. Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO

Über Architektur lässt sich gut streiten. Das Unternehmen Buildworld wollte es genauer wissen und hat sich an einem Ranking der hässlichsten Gebäude der Welt versucht. Siehe da: Ein Wolkenkratzer eines berüchtigten Ex-Präsidenten schafft es unter die Top Ten.









Eines vorneweg: Geschmäcker sind verschieden, was ja auch gut ist. Die folgende Liste hat also keinen repräsentativen Charakter, wenngleich sie datenbasiert aus Äußerungen von Menschen erstellt wurde. Oft entspricht gute Architektur nicht dem Massengeschmack. Und noch öfter können erst künftige Generation das wertschätzen, was heute verdammt wird.