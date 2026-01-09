Der Oberbürgermeister von Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) hat sich in ein altes Anwesen im Zentrum verguckt und es zu einem Juwel umgestaltet – mit mehreren Clous.
Uwe Skrzypek-Muth hat eine Ausbildung zum Modellbauer in der Tasche, anschließend Fahrzeugbau studiert und war jahrelang bei Mercedes in einer Leitungsfunktion im Designbereich. Die kreativ-schöngeistige Ader des Vaihinger Oberbürgermeisters schlägt auch heute noch durch. Der 55-Jährige ist bekannt dafür, stets adrett gekleidet zu sein.