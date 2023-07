Der Bund deutscher Architekten veranstaltet eine Ausstellung darüber, wie das Züblin-Parkhaus in Stuttgart umgebaut werden könnte. Auch andere Stuttgarter Bauten, die wohl mancher gern abreißen würde, stehen zur Debatte.

Das Züblin-Parkhaus ist Projekt der Internationalen Bauausstellung IBA `27 – und steht im Zentrum des Interesses: Der Bund deutscher Architekten (BDA) veranstaltet eine Ausstellung über Nutzungsmöglichkeiten des Parkhauses. Thema der Schau sind außerdem die Allianz-Hochhäuser an der Karlshöhe.

„Alles ist Umbau“ zeigt, was Studierende der Universität Stuttgart und der Akademie der Bildenden Künste München zum Thema Umbau und Weiterbau im Bestand erarbeitet haben. Die Vernissage ist am 3. Juli um 19 Uhr im BDA-Wechselraum in der Friedrichstraße 5.

Was auch immer mit dem IBA-Projekt Parkhaus (und wann!) geschieht, wird sich zeigen. Noch existiert nicht einmal ein Bebauungsplan und auch der Wettbewerb sowohl für Umbau als auch Neubau ist noch nicht ausgeschrieben.