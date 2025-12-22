Architektur in Stuttgart: Stuttgarter Architekten glänzen mit innovativen Bauten

Für baulich überzeugende und nachhaltige Häuser, umgebaute Stadien und Parkhäuser von Stuttgart bis in die USA erhalten Stuttgarter Architekten Lob. Ein Überblick.

Die umgebaute MHP Arena in Stuttgart, sensibel sanierte Wohnungen, ein Holzparkhaus, eine Festhalle für ein ganzes Dorf –die Stuttgarter Architekturbüros sind reich vertreten in einer Sammlung vorbildlicher Architekturprojekte in der Landeshauptstadt und anderswo, die sich um möglichst kreislaufgerechtes und ressourcenschonendes Bauen und Umbauen bemüht.

Die heutige Architektenschaft steht vor enormen Herausforderungen, nicht nur, was die unzähligen Bauvorschriften betrifft. Wer baut, verbraucht Ressourcen, diese sind aber endlich, vom klimaschädlichen CO2-Ausstoß bei der Erzeugung von Baustoffen zu schweigen. Und vom Abriss und was mit all dem Schutt geschieht ganz abgesehen.

Wohnungen und öffentliche Bauten von Stuttgarter Architekten

Wie mit diesem Thema innovativ und baukulturell überzeugend umgegangen werden kann, zeigt das Buch „Sustainable: Architecture & Design 2025/2026“ von Andrea Herold und Tina Kammer. In Text und Bild vorgestellt werden vorbildliche Beispiele in der ganzen Welt – von der atmosphärisch eindrucksvollen Holzkapelle in Tschechien über ein niederländisches Wohnquartier mit vertikalem Wald aus 360 Bäumen und 50.000 Sträuchern bis zum spektakulären Ziegel-Museumsbau in China.

Und mit Beteiligung aus Stuttgart. Im Buch findet sich etwa ein architektonisch beeindruckender Forschungsbau mit innovativem Sonnenschutz und hoher Energieeffizienz in Pennsylvania, USA, durch Behnisch Architekten.

Innovativer Sonnenschutz und hohe Energieeffizienz: Behnisch Architekten aus Stuttgart sind mit einem Forschungsbau in den USA vertreten. Foto: Brad Feinknopf/avedition

Wie vielfältig die Bauaufgaben sind, zeigt sich auch in der Region Stuttgart. Bereits fertiggestellte Projekte sind darunter, etwa der besagte kreislaufgerechte Umbau der MHP Arena in Stuttgart durch asp Architekten, bei dem Material wiederverwendet wurde und R-Beton zum Einsatz kam. Auch der jüngst mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Architektur gekrönte Festhallen-Umbau des Stuttgarter Büros Atelier Kaiser Shen findet sich unter den vorgestellten Projekten.

Unsere Empfehlung für Sie Architektur aus Stuttgart Junge Stuttgarter Architekten entwerfen ein Haus fürs ganze Dorf Ein junges Stuttgarter Architekturbüro hat trotz eines Unglücks eine alte Mehrzweckhalle in Oberschwaben umgebaut. Zu Besuch in einem Dorf, das offen ist für gute Architektur.

Holzbau aus Stuttgart

Und ein kreislauffähiger Büroneubau namens ZERO, der in Stuttgart-Möhringen entstanden ist, findet sich in dem informativen Bildband. Der Entwurf des Büros Riehle Koeth für das fünfstöckige Gebäude besteht aus rund 300 Holzmodulen, von Holzbaubetrieben vorproduziert und innerhalb von zwölf Wochen aufgebaut. Die Module sind allesamt rückbaubar. Eisspeicher, Wärmepumpe, Photovoltaik sorgen dafür, dass das Gebäude „nahezu emissionsfrei“ versorgt wird.

Anspruchsvolle Denkmalschutz-Umbauten sind ebenfalls Thema im Buch. Vorgestellt wird eine mit dem Hugo Häring Preis des Bundes deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) ausgezeichnete Rettung eines Jahrhunderte alten Bauernhofes in Hornberg im Schwarzwald durch Hardy Happle Architekten. Und auch der Weiterbau einer Scheune durch Steinbach Schimmel Architekten, in Neuenstein-Kleinhirschbach im Hohenlohekreis zeigt, wie Baukultur und Nachverdichtung ohne weiteren Flächenverbrauch auf dem Land funktioniert.

5 weitere Projekte von Stuttgarter Architekten

Stuttgarter Büroumbau in einen Lernort durch Isabell Ehring

Temporär nutzbares, rückbaubares „Stadion der Träume“ von umschichten Stuttgart

Umnutzung einer Kirche in ein Ort des Miteinanders in Wendlingen von Drei Architekten

Umbau eines Tübinger Mehrfamilienhauses von 1912 durch Lohrmannarchitekten

Schattenspender-Entwürfe für urbane Plätze von Stuttgarter Architekturstudierenden

Geplante Bauten und sich im Bau befindliche Städtebau-Vorhaben in Deutschland werden bildstark präsentiert. Dazu gehört auch ein formal-gestalterisch interessantes Wohnquartier für 30.000 Menschen in der Nähe des Kölner Doms sowie eine architektonisch reizvolle Quartiersentwicklung auf einem stillgelegten Betriebswerk in Heidelberg. Selbstredend ist das IBA 27-Wohnprojekt in Quartier am Rotweg in Stuttgart-Rot dabei. Und im Buch ist noch ein IBA 27-Projekt vertreten – das bereits fertig gebaute Holzparkhaus in Wendlingen des Stuttgarter Büros herrmann + bosch architekten.

Sollten einmal keine Autos dort mehr parken, lässt sich das Gebäude ohne hohen Aufwand umbauen – anders als etwa der Büro- und Geschäftsbau in der Eberhardstraße neben dem Kaufhaus Breuninger in Stuttgart, der dieser Tage abgerissen wird. Derlei vorausschauende Planung verlängert das Leben von Gebäuden nachhaltig.

Weitere Bilder und Infos zu den Bauten im Buch finden sich in der Bildergalerie.

Buch

Architektur- und Nachhaltigkeitswerk

Andrea Herold und Tina Kammer: Sustainable: Architecture & Design 2025/2026 avedition, Stuttgart. 285 Seiten, 69 Euro.