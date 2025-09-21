Architektur in Stuttgart: Hell, offen, familienfreundlich – Stuttgarts Bildungshaus im Architektur-Check

Ein Rundgang durch das architektonisch eindrucksvolle Bine-Bildungsgebäude im nachhaltigen Stuttgarter Neckarpark – mit hängenden Gärten und einer Überraschung auf der Dachterrasse.
Der Wind weht nach Kräften, doch die sich auftürmenden Regenwolken verharren am Himmel wie schlecht gelaunte Riesen, dafür rauscht es hübsch, das sind die Blätter der frisch gepflanzten Bäume auf der Wiese im gerade entstehenden Bad Cannstatter Quartier namens Neckarpark. Rosafarbene Ballons vor dem frisch eröffneten Bäckereigeschäft wackeln lustig vor sich hin. Mütter mit Kindern machen Station und die jungen Leute, die ihre Hunde spazierenführen.