Architektur in Stuttgart: Berliner Top-Büro holt Deutschen Architekturpreis. Wie schneidet Stuttgart ab?

Ein innovatives Wohnprojekt landet auf dem ersten Platz des mit 30.000 Euro dotierten Deutschen Architekturpreises 2025. Welches Stuttgarter Büro unter den Gewinnern ist.
Bezahlbare Mieten und Immobilien, innovative Wohnformen mit Mehrgenerationenwohnen und gemeinschaftlich nutzbaren Räumen, dazu möglichst klimafreundlich gebaut oder umgebaut – das sind die großen Themen in der Architektur und Politik; dazu zählen auch die bisher regelmäßig verfehlten Zielen der Regierung, jährlich hunderttausende Wohnungen fertigzustellen.