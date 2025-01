Architektur in Ostfildern: Aus dem Schweizer Haus wird eine Besenwirtschaft

Architektur in Ostfildern

9 Das Schweizer Haus der Domäne Weil lässt die Familie Clauss aus Ostfildern restaurieren. Mit Architekten und Experten aus dem Netzwerk der IBA wird aus dem privaten Vorhaben ein Modellprojekt. Foto: Ines Rudel

Die Familie Clauss aus Ostfildern baut das historische Schweizer Haus der Domäne Weil um. Dabei wird sie von Architekten aus dem Netzwerk der Internationalen Bauausstellung unterstützt.











Der neue Raum für die Besenwirtschaft im sogenannten Schweizer Haus der Domäne Weil ist bereits fertig. Wanderer und Gäste aus Ostfildern, Esslingen und der Region bekommen in dem holzgetäfelten Raum in der warmen Jahreszeit Biowein des jungen Wengerters Paul Clauss und schwäbische Spezialitäten. Die Familie hat das Gelände und das 200 Jahre alte Haus in Erbpacht erworben. „Wir wollten aus der historischen Bausubstanz etwas machen“, sagt Christof Clauss. Dabei wird die Familie vom Netzwerk der Internationalen Bauaustellung 2027 unterstützt.