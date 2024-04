22 Holzboden, ausreichend Beleuchtung und viel Platz zum Kochen – eine von Innenarchitektin Carolin Merz vom Stuttgarter Büro Minterior entworfene Küche in Heilbronn Foto: sh@offen-blen.de/Simon Hofmann

Die Küche ist der Wohlfühlort des Hauses. Wir zeigen coole Kochinseln, kulinarische Showtempel und pastellfarbene Traumküchen in ausgezeichneten Architektenhäusern der Metropolregion Stuttgart.











Eine Küche – das ist der Ort, an dem Speisen zubereitet und zum Teil auch Vorräte gelagert werden, so prosaisch lässt sich das zusammenfassen. Das ist schon ziemlich lange so. Die ersten nachweisbaren Strukturen einer Küche finden sich in Grabungsfunden in Jericho aus der Zeit um 8350 vor Christus. Dass es bei der Küchengestaltung heute aber längst nicht nicht nur darum geht, dass die Gerätschaften praktisch angeordnet sind, zeigen die Lektüre von Designmagazinen und Instagram-Bilder sowie Besuche in Architektenhäusern.