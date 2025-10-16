Architektur „Häuser des Jahres“: Große Ehre – Stuttgarter Architekten bauen eines der 50 besten Einfamilienhäuser

Ein Award ging an Stuttgarter Architekten, doch ein Wohnhaus bei München siegte bei den „Häusern des Jahres“. Eine Jury kürte auch Einfamilienhäuser in der Region. Eine Übersicht.
Das Einfamilienhaus ist tot – es lebe das Einfamilienhaus! Trotz hoher Wohn- und Energiekosten, steigender Zinsen und einer im Grunde nicht mehr zeitgemäßen Energiebilanz bleibt bei vielen der Wunsch nach einem eigenen Haus bestehen. Wegen seines hohen Flächenverbrauchs und relativ hohem Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 beim Bau und in der Folge bei der Nutzung wird das neu errichtete Einfamiliendomizil selbst von politischer Seite nicht selten Fall ignoriert, je nach Parteifarbe sogar diskreditiert.