Architektur-Diskussion: Wie verbessern Architektur und Design die Städte in Stuttgart und anderswo?

Können durch Design, Architektur und Stadtplanung lebenswerte Orte für seine Bewohnerinnen und Bewohner entstehen? Darüber diskutieren Kreativschaffende in Stuttgart. Die CreativeDays bieten zudem Einblick in ein renommiertes Architekturbüro.

Sicher käme kaum ein Mensch auf die Idee, den Kölner Dom abzureißen, weil es dort zieht und allerhand Reparaturen anstehen, auch Gründerzeitwohnhäuser bleiben beliebt und Banken im Art-déco-Stil würden höchstens extreme Kapitalismusgegner gern niederreißen. Gut Gebautes überdauert im besten Fall die Moden, muss nicht abgerissen und neu gebaut werden.

Wenn es also um geht, dass Städtebau und Architektur nachhaltig sein sollen, sind Qualität und Baukultur ein wichtiges Thema. Auch das wird sicher berücksichtigt bei der international besetzten Podiumsdiskussion in Stuttgart, die im Rahmen der von poonamdesigners Studio organisierten „CreativeDays Stuttgart“ stattfindet. Die Veranstaltungen sollen den Austausch von lokalen und internationalen Kreativschaffenden fördern.

Thema des Symposiums am 16. Juli um 18.30 Uhr im Stuttgarter Hospitalhof (Büchsenstraße 33) ist „Shaping Cities – Sustainable Architectures“ – also die Frage, wie nachhaltige Architektur und Stadtplanung möglich sind. Eingeladen sind zu dem Symposium die Architekten Fredrik C. Larsson von White Arkitekter, die in Göteburg und Stuttgart vertreten sind, sowie Santanu Poredi von MO-OF aus Mumbai.

Umbau eines Gebäudes der ehemaligen Swedish Food Agency in ein modernes Büro durch White Arkitekter, Göteborg. Foto: Måns Berg

Die Moderation übernimmt Poonam Choudhry von poonamdesigners, der Mitbegründerin der CreativeDays. Die Vorträge finden in englischer Sprache statt.

Atelierbesuche bei Behnisch und Kunstgespräch

Weitere Veranstaltungen, zu denen man sich anmelden muss, sind das „Gespräch über die Kunst“ mit der Galeristin Ute Noll von UNO ART SPACE am 17. Juli um 19 Uhr. Ein Lunch nur für Frauen aus Kreativbranchen, die sich austauschen und vernetzen, ist in Zusammenarbeit mit dem DDC Women’s Table für den 18. Juli geplant, zu Gast ist Tilla Goldberg von Ippolito Fleitz Group.

Zum Auftakt am 12. Juli um 19 Uhr gibt’s ein „Open Atelier“, bei dem das Stuttgarter Büro Behnisch Architekten seine Türen für Besucher öffnet, auch hier wird es einen Vortrag und Gesprächsmöglichkeiten geben.

Info

CreativeDays

poonamdsginers Studio wurde 1994 von den Designern Poonam Choudhry und Martin Bargiel gegründet. Die von ihnen organisierten CreativeDays finden seit 2016 statt. Zu den Veranstaltungen sollte man sich anmelden. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Anmeldung und Informationen unter http://www.poonam-designer.com/creativedays-stuttgart/